Orderadministratör Sökes Till Bipac!
2025-09-24
Som orderadministratör på BIPAC ges möjlighet att vara med och driva utvecklingen inom förpackningsindustrin. Rollen passar dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs i en bred position där du arbetar nära både kunder och leverantörer.
OM TJÄNSTEN
BIPAC är ett väletablerat svenskt företag inom förpackningsindustrin, med expertis inom primärförpackningar för bland annat kosmetik, kemteknik, pharma och livsmedel. Med lång erfarenhet och starka samarbeten med kvalitetsmedvetna leverantörer världen över, har BIPAC etablerat sig som en viktig aktör på den skandinaviska marknaden. Företaget är i en spännande tillväxtfas och söker nu dig som vill vara med och bidra till fortsatt framgång!
Som orderadministratör får du en central roll i orderflödet - från orderläggning till leverans och fakturering. Du arbetar nära säljare och projektledare och ansvarar för att ge bästa möjliga service till både kunder och leverantörer. Rollen innebär även administration av leverantörs- och kundfakturor samt planering och bokning av transporter.
Detta är ett konsultuppdrag via Academic Work, och uppdraget förväntas pågå till januari 2026. Önskad start är omgående eller inom ett par veckor. Du utgår från kontoret i Nacka och arbetar efter kontorstider.
Vi ser gärna att du har ett intresse för hållbarhet, kundrelationer och service, samt att du trivs med att arbeta brett. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!
• Orderhantering: följa upp ordrar från beställning till leverans och fakturering
• Administration av leverantörs- och kundfakturor
• Planering och bokning av transporter
• Kommunikation med kunder och leverantörer via mejl och telefon
• Bygga och utveckla kundrelationer samt identifiera möjligheter till merförsäljning
• Säkerställa att leveranser sker i tid och att kundupplevelsen är i toppklass
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av orderadministration
• Är van att arbeta i en internationell miljö
• Har god systemvana och är strukturerad i ditt arbetssätt
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Ordningsam
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
