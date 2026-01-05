Orderadministratör
Petterssons Stenhuggeri AB / Inköpar- och marknadsjobb / Trollhättan Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Trollhättan
Petterssons stenhuggeri är ett väletablerat stenhuggeri som arbetar framförallt med gravstenstillverkning.
Vi söker nu en person till vårt kontor i Trollhättan. Arbetsuppgifterna består av att registrera ordrar, ha kontakt med våra kunder och återförsäljare samt kyrkogårdsförvaltningar. I orderhanteringen ingår också att göra ritningar på gravstenar i ett cadprogram utvecklat för branschen. Att kunna rita/teckna är mycket meriterande då vi tillverkar gravstenar enligt kunders önskemål.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift för kommunikationen med våra kunder.
Du behöver också ha god datorvana.
Sök gärna direkt om du är intresserad, vi tillsätter tjänsten löpande med startdatum omgående eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: magnus@tsten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Petterssons Stenhuggeri AB
