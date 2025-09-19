Optimera energisystem - Akkodis söker konsult!
Optimera energisystem - Akkodis söker konsult till spännande uppdrag!
Vill du bidra till att optimera energisystem och göra framtidens energiförsörjning mer hållbar? Akkodis söker nu en konsult till ett internationellt utvecklingsteam där du får arbeta med avancerade optimeringslösningar för drift och kontroll av energisystem världen över.
I rollen blir du en viktig del i att stödja systemleveranser till kunder i Europa, Asien, Afrika och Oceanien. Du kommer att arbeta nära både kollegor och kunder för att utveckla effektiva och robusta arbetsflöden och integrationer mellan styr- och övervakningssystem samt andra IT/OT-miljöer.
Du blir anställd av Akkodis.
Dina ansvarsområden
* Stötta andra ingenjörer i systemleveranser till internationella kunder.
* Konfigurera och anpassa optimeringsmotorer utifrån kundkrav.
* Samarbeta med kunder för att utveckla integrationer mellan SCADA/EMS/GMS och andra IT/OT-system.
* Skapa och genomföra testplaner för att säkerställa att lösningarna uppfyller krav och standarder.
* Delta i felsökning och bidra till att lösa tekniska utmaningar tillsammans med teamet.
* Masterexamen eller högre inom matematik, elektroteknik, datavetenskap eller liknande.
* Förståelse för elproduktion och transmissionsnät samt grundläggande kunskap om SCADA-system.
* Erfarenhet av industriella optimeringslösningar, gärna med kommersiella solvers som CPLEX.
* Kunskap i modelleringsspråk som AMPL eller liknande.
* God analytisk förmåga, kommunikativ och trivs i en internationell miljö.
* Flytande engelska i tal och skrift, svenska är inget krav.
* Beredd att resa och arbeta på plats hos kunder.
Om Akkodis
På Akkodis strävar vi ständigt efter att hjälpa våra kunder och konsulter att bli framgångsrika. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss kommer vi att vara där för dig. När det kommer till din karriär så är det du som styr, vi litar på dina beslut och stöttar dig för att du ska nå dina ambitioner. Dina synpunkter värdesätts och för att hålla oss i framkant är du aktiv i Akkodis affärsutveckling och tillsammans skapar vi erbjudanden till marknaden.
Genom att bli vår kollega kommer du öka möjligheterna för att din vardag varierar med uppdrag i olika projekt i diverse branscher, system och miljöer. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska få ut mer av varandra ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.
Akkodis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT, Engineering och Life Science. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Akkodis finns representerade i USA, Kanada, Europa, Asien med över 100 kontor och med mer än 50 000 kollegor i uppdrag varje dag.Kontaktuppgifter för detta jobb
