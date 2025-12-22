Optikerassistent/ säljare - Specsavers Liljeholmen
Specsavers Liljeholmen AB / Optikerjobb / Stockholm Visa alla optikerjobb i Stockholm
2025-12-22
Vi på Specsavers Liljeholmen söker nu en optikerassistent. Är du en positiv, glad och serviceminded person kommer du passa utmärkt in i vårat team. Vi utför synundersökningar, tryckmätningar, ögonbottenfotograferingar, bågjusteringar och övrig service till våra kunder.
Dina arbetsuppgifter är att utföra förundersökningar såsom tryckmätning och ögonbottenfotografering. Du ska även visa bågar, göra beställningar, packa upp och lämna ut glasögon, justera bågar och utföra viss reparation.
Du ska även svara i telefon och boka tider.
Vi jobbar med löpande utbildningar för dig som vill utvecklas!
Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: george.yacoub@specsavers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specsavers Liljeholmen AB
(org.nr 559042-7471)
Liljeholmstorget (visa karta
)
117 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Specsavers liljeholmen AB Kontakt
George Yacoub george.yacoub@specsavers.se Jobbnummer
9658485