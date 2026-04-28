Optikerassistent/ säljare - Specsavers Liljeholmen
Specsavers Liljeholmen AB / Optikerjobb / Stockholm Visa alla optikerjobb i Stockholm
2026-04-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specsavers Liljeholmen AB i Stockholm
Vill du arbeta i en roll där service, kundkontakt och ögonhälsa står i fokus? Vi på Specsavers Liljeholmen söker nu en optikerassistent till vårt team!
Hos oss blir du en viktig del av kundens upplevelse - från första kontakt till färdiga glasögon. Vi erbjuder en arbetsplats med högt tempo, stark teamkänsla och goda möjligheter att utvecklas inom optikbranschen.
Om rollen
Som optikerassistent hos oss arbetar du både med kundservice och enklare kliniska moment. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Förundersökningar såsom tryckmätning och ögonbottenfotografering
Välkomna kunder och guida dem genom hela kundresan
Hjälpa kunder att välja bågar och glas
Beställningar, uppackning och utlämning av glasögon
Justering och enklare reparationer av bågar
Tidsbokning och telefonservice
Du arbetar nära våra optiker och bidrar till att varje kund får bästa möjliga service och upplevelse.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är positiv, serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Har erfarenhet från detaljhandel eller serviceyrke
Är nyfiken och vill lära dig mer om optik och ögonhälsa
Trivs i ett högt tempo och kan arbeta strukturerat
Är en lagspelare som bidrar med energi och engagemang
Vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas inom optikbranschen
Ett engagerat och stöttande team
En varierad arbetsdag med mycket kundkontakt
Hos oss får du chansen att växa i din roll och utvecklas inom ett spännande och växande område.
Låter det som något för dig? Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: george.yacoub@specsavers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specsavers Liljeholmen AB
(org.nr 559042-7471)
Liljeholmstorget (visa karta
)
117 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Specsavers liljeholmen AB Kontakt
George Yacoub george.yacoub@specsavers.se Jobbnummer
9878859