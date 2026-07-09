Optiker eller optikerassistent sökes
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2026-07-09
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Optiker eller optikerassistent sökes – 60–80 % (vikariat 6 månader)
Vill du bli en del av ett personligt och engagerat team där kunden alltid står i fokus?
Katarina Lindbäck Optik söker nu en optiker eller optikerassistent för ett vikariat på 60–80 % under 6 månader, med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du arbeta i en trivsam och personlig butik där vi värdesätter hög kompetens, omtanke och ett genuint engagemang för varje kund. Vi erbjuder en varierad arbetsdag med både kundmöten, försäljning och butiksskötsel.
Är du legitimerad optiker som söker så består arbetet även av undersökningar för glasögon och kontaktlinser. Vi utför även ögonhälsoundersökningar.
Vi söker dig som:
Är legitimerad optiker eller erfaren optikerassistent.
Är serviceinriktad och tycker om att skapa långsiktiga kundrelationer.
Är ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har ett intresse för mode, kvalitet och ögonhälsa.
Vi erbjuder:
Ett vikariat på 60–80 % under 6 månader.
Ett omväxlande och utvecklande arbete.
Ett litet, engagerat team med nära kontakt till både kollegor och kunder.
En arbetsplats där kvalitet, omtanke och personlig service står i centrum.
Låter det intressant? Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan eller dina frågor till Katarina Lindbäck Optik. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@kloptik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Katarina Lindbäck Optik AB
(org.nr 556681-6905)
Odengatan 30 (visa karta
)
104 32 STOCKHOLM Kontakt
Veronica Norrby info@kloptik.se Jobbnummer
9997522