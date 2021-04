Optiker - Synsam Group Sweden AB - Optikerjobb i Mjölby

Prenumerera på nya jobb hos Synsam Group Sweden AB

Synsam Group Sweden AB / Optikerjobb / Mjölby2021-04-12Är du en dedikerad Leg Optiker som brinner för ögonhälsa och vill utvecklas i ett innovativt bolag som tar ansvar med kunden i fokus?I rollen som Leg Optiker förstår du vikten av att lyssna in och förstå alla kundens behov för att se till att våra kunder får bästa tänkbara service inom ögonhälsa. Huvuduppgiften i din roll som Leg Optiker är att noggrant genomföra synundersökningar samt ordinera och rekommendera synhjälpmedel till våra kunder på högsta kliniska nivå. Hos Synsam är Leg Optikern i centrum och en nyckelfaktor för vår framgång. Du jobbar i team tillsammans med vår Store Manager, Style and Customer Advisors och inspirerar våra kunder till nöjda inköp.Vi söker digSom värdesätter det personliga kundmötet för att skapa långsiktiga kundrelationer.Är lyhörd för kundens behov och har en utpräglad kvalitetsmedvetenhet.Har förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara för kunden så att den förstår.Är ansvarsfull, lösningsorienterad och jobbar på problem tills att de är lösta.Har optikerlegitimation med eller utan DO/magisterexamen.Du erbjuds att jobba i ett kompetent team bestående av Store Manager och Style and Cusomer Advisors i ett marknadsledande företag. Synsam strävar ständigt efter att vara det mest innovativa företaget i branschen och har stora tillväxtambitioner inom ögonhälsa, torra ögon, Ortho-K, sport och myoptikontroll. Du har stora chanser till vidare karriär inom Synsam då vi ständigt satsar på att utbilda våra Leg Optiker i både klassrum och online.Rekryteringen sker löpande. Ansökningar tas emot elektroniskt.Klicka här för att söka rollen som Leg Optiker redan idag.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-12Fast och rörlig delSista dag att ansöka är 2021-06-30Synsam Group Sweden AB5685393