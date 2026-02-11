Operatör (sommarjobb) Klintehamn
Foodmark AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Gotland Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Gotland
2026-02-11
Foodmark AB är en av Sveriges ledande livsmedelsproducenter med huvudkontor i Sundbyberg och egen tillverkning i Sverige. Foodmarks affärsidé är att utveckla och marknadsföra kylda, tillagade färskvaror med hög kvalitet under starka varumärken som Fjällbrynt, Rydbergs, Lohmanders, Delikatessfabriken samt Jensens såser.
Foodmark ingår i livsmedelskoncernen Agra AS som är ett expansivt norskt familjeföretag. Agra har funnits i över 130 år och har verksamheter i Norge, Danmark och Sverige. Koncernen omsätter knappt 5 miljarder SEK, varav Foodmark står för ca 1 miljard. Foodmark har ca 250 anställda beroende på säsong och inom företagets kultur strävar man ständigt efter att kunna erbjuda sin personal möjligheter att utveckla sina färdigheter och göra framsteg inom företaget eller koncernen.
Operatör till tillverkningen av våra livsmedelsprodukter
Arbetsuppgifter
I produktion arbetar du med tillverkning och hantering av livsmedel. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat förberedelser av råvaror, tillverkning, blandning och fyllning av färdig produkt samt paketering. Arbetet innebär även att sköta driften av processutrustning, disk, rengöring och dokumentation som ställer höga krav på noggrannhet och ansvarstagande.
Arbetstiderna innebär skiftgång och arbetstiderna är primärt förlagda måndag till fredag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har minst en gymnasial utbildning och som har tidigare erfarenhet från produktionsmiljö. Tidigare erfarenhet från livsmedelstillverkning är mycket meriterande.
Som person har du en förmåga att se till helheten och har lätt för att lära dig nya saker. Du är engagerad, ansvarskännande och ordningsam. Du måste kunna arbeta både självständigt och i grupp och du är nyfiken på både teknik och våra produkter. Då säkerhet och livsmedelskvalitet är högsta prioritet måste du kunna läsa och förstå recept, styrsystem och arbetsbeskrivningar på svenska.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid från i början på maj (enligt överenskommelse) till hösten - med god möjlighet till förlängning året ut.
Vi erbjuder
Foodmark erbjuder en mångkulturell och förtroendefull arbetsmiljö. Du kommer vara en del av en arbetsplats med välkända varumärken, god arbetsmiljö, trevliga kollegor och bra förmåner som bland annat frukost och subventionerade luncher. Kollektivavtal med livsmedelsarbetareförbundet tillämpas.
Välkommen med Din ansökan så snart som möjligt genom att svara på våra urvalsfrågor och med ett bifogat CV.
Vi kommer att hantera inkommande ansökningar löpande så vänta inte med din ansökan, varmt välkommen att söka till oss!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta senior driftchef Sabina Wedberg: sabina.wedberg@foodmark.se
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7210859-1836338". Arbetsgivare Foodmark AB
(org.nr 556528-1374), https://foodmark.teamtailor.com
Klinte Klintebys 150 (visa karta
)
623 76 KLINTEHAMN Arbetsplats
Foodmark Jobbnummer
9736510