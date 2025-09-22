Operativ Köksmästare
Browar AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Browar AB i Stockholm
Pickwick Pub, anrik restaurang i Stockholm som värnar om det svenska köket. Maten är lagad från grunden med de bästa råvarorna. Vi serverar både luncher och à la carte.
Operativ köksmästare sökes till anrikt svenskt pub.
Vi söker nu en erfaren och kreativ köksmästare till vår anrika pub som funnits i över 30 år. Vår pub är känd för sin svenska husmanskost och med traditionella pub rätter och vi söker dig som har en passion för att skapa smakupplevelser för våra gäster.
Som köksmästare kommer du att ansvara för menyn och köket, där du kommer att arbeta med färska råvaror för att skapa innovativa rätter som samtidigt bibehåller vår pub känsla. Vi söker någon som kan leverera mat av hög kvalitet till våra gäster och samtidigt utveckla vår meny med nya spännande rätter.
Du kommer att ansvara för kökspersonalen och planera menyer efter säsong och tillgängliga råvaror samt hålla koll på ekonomin. Vi söker någon med tidigare erfarenhet av ledarskap och personalhantering. Du kommer att vara en del av vårt team och tillsammans arbeta för att uppnå vårt mål att fortsätta leverera högkvalitativ mat och service till våra gäster.
För att vara kvalificerad för rollen krävs det att du har en utbildning inom matlagning och minst 7 års erfarenhet inom branschen. Det är också viktigt att du har kunskap om livsmedelssäkerhet och hygien. Vi söker någon som är kreativ och passionerad om matlagning, som kan arbeta under stressiga situationer och samtidigt hålla en hög nivå av kvalitet på maten.
Vi erbjuder en utmanande och spännande roll som köksmästare på vår pub med en möjlighet att utvecklas och ta ansvar för meny, kökspersonal och ekonomi.
Urval och intervjuer sker löpande. Annonsen är publicerad till och med den 10 november, men tas ned så snart tjänsten är tillsatt. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: jobb@pickwick.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Browar AB
(org.nr 556804-5248)
Drottninggatan 6 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Browar AB Jobbnummer
9520854