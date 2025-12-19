Operativ Inköpare | Saab | Linköping
2025-12-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du en erfaren operativ eller taktisk inköpare som vill ta nästa steg i karriären? Vi på Jefferson Wells söker just nu en inköpare för ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Saab i Linköping. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö med fokus på inköp, leverantörsutveckling och processoptimering. Vill du utvecklas inom inköp och bidra till framtidens försvarslösningar? Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Linköping
Start: Februari 2026
Uppdragslängd: 6 månader med möjlighet till förlängning
Anställning: Konsultanställd hos Jefferson Wells
Om jobbet som operativ/taktisk inköpare
Som operativ/taktisk inköpare hos Saab inom affärsområdet Fighter Simulator and Support Systems blir du en del av ett engagerat team som ansvarar för det operativa inköpsarbetet. Din roll är avgörande för att säkerställa leveranser till kundprojekt och produktion. Du kommer att arbeta nära materialplanerare, strategiskt inköp och leverantörer för att optimera flöden och bidra till verksamhetsutveckling.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Inköp till produktion av simulatorer, kringutrustning, reservdelar och tjänster.
* Hantera beställningar, ordererkännanden, leveransbevakning och fakturor.
* Arbeta med RFI och RFQ-processer.
* Stötta strategiskt inköp vid leverantörsutveckling och analyser.
* Jämföra och analysera leverantörer utifrån aktuella behov.
* Koordinera forecasts till leverantörer tillsammans med materialplanerare.
* Skapa och underhålla inköpsdata i ERP-system.
* Hantera returer och claims.
* Följa upp KPI:er mot leverantörsbasen.
* Bidra till process-, verktygs- och flödesoptimering.
Den vi söker
Vi söker dig som är en lösningsorienterad lagspelare med starkt utvecklingsdriv. Du trivs i ett högt tempo, har god förståelse för inköp i försörjningskedjan och kan arbeta självständigt med komplexa flöden. Rollen kräver att du är kommunikativ och smidig i samarbeten, då du kommer att ha många kontaktytor inom organisationen.
Vi tror att du har:
* Erfarenhet av operativt/taktiskt inköp, gärna i kombination med verksamhetsutveckling.
* Eftergymnasial utbildning eller likvärdig kompetens.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Erfarenhet av ERP-system och MS Office.
* Förmåga att driva förändring och förbättringsarbete.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där SAAB har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Ersättning
