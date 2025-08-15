Operativ inköpare, Coherent
Är du redo att ta ditt nästa kliv i din karriär? Då kanske denna tjänst som är en rekrytering är något för dig!Vill du arbeta i en global miljö där dina idéer och initiativ verkligen gör skillnad? På Coherent kombinerar vi avancerad teknik med ett nära och engagerat teamarbete. Här får du möjlighet att vara med och påverka processerna, bidra till förbättringar och bygga starka relationer - både internt och med leverantörer världen över.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
I den här rollen blir du en central del av vårt inköpsteam och arbetar nära såväl logistik som materialplanering för att säkerställa att rätt produkter och tjänster levereras i tid. Som operativ inköpare har du ett brett ansvar - från att lägga beställningar och följa upp leveranser, till att lösa eventuella problem och initiera förbättringar. Du kommer att hantera inköp av både tekniska komponenter och tjänster till våra kontor, och samtidigt bidra till att utveckla våra arbetssätt för ökad effektivitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
• Ansvara för daglig kommunikation med leverantörer, följa upp ordrar och lösa eventuella avvikelser.
• Lägga beställningar och administrera inköpsprocessen i Oracle.
• Stötta kollegor med inköpsförfrågningar och säkerställa smidiga flöden.
• Driva förbättringsprojekt som stärker inköpsprocessen och rutinerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• Utbildning inom logistik, inköp eller motsvarande.
• Minst 1-2 års erfarenhet av operativt inköp från tillverkande industri.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Meriterande med erfarenhet av Oracle och/eller SAP.
Personlighet
• För att lyckas i rollen ser vi att du besitter följande kompetenser och egenskaper:
• Tar ägarskap för ditt arbete och levererar med hög kvalitet.
• Relationsskapande och professionell, med lätt för att bygga förtroendefulla kontakter.
• Kommunikativ och trygg i din dialog, både internt och externt.
• Strukturerad och noggrann med ett öga för detaljer.
• Prestigelös och hjälpsam i samarbeten.
Erbjudande
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med förmåner som gör skillnad:
• Bonusprogram baserat på företagets resultat, där ditt engagemang belönas
• Kompetensutveckling med fokus på din personliga och professionella utveckling.
• Generöst friskvårdsbidrag för att främja en hälsosam livsstil.
• Sjukvårdsförsäkring som ger trygghet om något skulle hända.
• Kollektivavtal som garanterar dig schyssta och rättvisa villkor.
Om Coherent
Coherent är ett globalt högteknologiföretag med verksamhet i över 30 länder. Vi utvecklar och tillverkar banbrytande och högkvalitativa produkter inom optoelektronik, som används i en rad olika applikationer, bland annat inom telekom, biomedicin och industriell tillverkning. Coherent har en stark finansiell ställning och en kultur av integritet, där vi strävar efter att alltid vara ärliga och pålitliga i vårt arbete. Vi värdesätter samarbete och tror på att vi kan uppnå bättre resultat genom att arbeta tillsammans. Vi tar ansvar för våra handlingar och strävar efter att alltid göra vårt bästa. Vi visar respekt för alla våra medarbetare, oavsett roll eller bakgrund. Vi har en entusiastisk anda och tror på att vårt arbete gör en positiv skillnad i världen.
Vi är stolta över att vara ett företag som lever efter våra värderingar och som strävar efter att skapa en meningsfull och givande arbetsplats för våra medarbetare. Läs mer om oss på www.coherent.com
Välkommen till Coherent!
