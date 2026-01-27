Operativ Inköpare
Emploid har fått förnyat förtroende och hjälper nu Brenntag Nordic i deras rekrytering! Brenntag är marknadsledande inom distribution av kemikalier och erbjuder både helhets-, och individuellt anpassade lösningar. Läs mer om Brenntag här: www.brenntag.com
Till följ av en stundande föräldraledighet behöver nu inköpsavdelningen i Malmö förstärka sitt team med en Operativ inköpare. Tjänsten är ett är ett föräldravikariat som sträcker sig till och med augusti 2027.
Om rollen
Med placering på Brenntags svenska huvudkontor i Malmö kommer du i din roll som Operativ inköpare arbeta nordiskt, med extra fokus på Norge, och göra inköp både till interna lager så väl som direktinköp till kund. Du kommer ha ansvar för en produktportfölj i nära samarbete med produktchef. Utifrån angivna materiallistor och beställningspunkter kommer du proaktivt säkerställa att rätt mängd och produkt finns på lager för produkterna i din portfölj. Vid mer komplexa inköp har du en nära dialog med produktcheferna som tar beslut gällande mängd, produkt och pris. Det är viktigt att du har ett strategiskt tänk i ditt arbete där du är snabb på att fånga upp förändringar i lagernivåer och att du tar detta vidare med din produktchef. Detta är en roll där du kommer ha flera kontaktytor både externt och internt, och samarbete med andra avdelningar så som sälj och finans är dagligt förekommande.
Mer konkret innefattar tjänsten:
• Inköp av material från ett stort antal leverantörer globalt
• Uppdatera och underhålla masterdatadokument
• Nära samarbeta med kollegor och avdelningar internt
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen som Operativ inköpare behöver du ha en god kommunikativ förmåga och en naturlig trygghet i ditt arbetssätt. Du navigerar smidigt mellan olika avdelningar och team och du är inte rädd för att bolla idéer eller lyfta en fråga vidare när det behövs. Det är mycket information och detaljer att hålla reda på och därför har du ett noggrant förhållningssätt till ditt arbete där du inte lämnar något åt slumpen. Du trivs med en varierad arbetsdag, där både arbetstempo och arbetsmoment snabbt kan förändras och där samarbete är nyckeln till framgång.
Följande är krav för tjänsten:
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område så som inköp, logistik, supply chain eller motsvarande
• Arbetslivserfarenhet inom inköp, logistik, supply chain eller motsvarande
• Vana av att arbeta i ett ERP-system
• Flytande kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Kunskaper i norska eller något av de andra nordiska språken
Övrig information
Start: 1 april
Plats: Malmö, Hyllie
Omfattning: Heltid
Arbetstider: måndag-fredag, 08.00-16.30
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anna Svensson på anna.svensson@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
