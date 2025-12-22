Operativ inköpare
Mio söker alltid de bästa medarbetarna. Varje dag strävar vi efter att tillsammans skapa en kundupplevelse i världsklass och ta nya steg mot vår vision - att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem. Vi vet att stolta medarbetare som trivs i sitt arbete gör skillnad för både kollegor och kunder. Därför erbjuder vi en arbetsplats där laganda, passion, affärsmässighet och kunskap är våra ledstjärnor. Med tydligt ledarskap, gemensamma mål och stort individuellt ansvar skapar vi tillsammans framtidens Mio - en plats där både människor och idéer får växa.

Dina arbetsuppgifter
För att ytterligare förstärka vår varuförsörjningsavdelning rekryterar vi nu en medarbetare till rollen som operativ inköpare.
Tjänsten omfattar praktiska arbetsuppgifter såsom att analysera prognoser, orderläggning till centrallager och butik samt säkerställa en god tillgänglighet genom att planera och optimera lagernivåer. Du ansvarar även för att bygga och underhålla hållbara leverantörsrelationer samt följa upp deras prestationer för att säkerställa hög leveransprecision samt optimala flöden.
Rollen innebär även att bidra i mer långsiktiga och strategiska frågor. Syftet är att säkerställa en effektiv och optimerad varuförsörjning, samtidigt som du har god förståelse för våra affärsmål och aktivt stödjer organisationen genom att fatta beslut i linje med dessa.
I rollen är du en viktig representant för Mio i att vårda och bygga affärsmässiga relationer med leverantörer världen över. Vi är övertygade om att välfungerande relationer, noggrann uppföljning av leveranser samt tydliga mätningar och analyser skapar bästa förutsättningar för hög leveranssäkerhet i våra direktflöden.Kvalifikationer
Vi ser att du har erfarenhet av varuförsörjningsprocessen med god förståelse för flöden och gärna gjort egna inköp utifrån prognos och analys. Meriterande är om du har relevant utbildning inom supply chain, inköp, logistik och/eller ekonomi tillika erfarenhet från liknande roller och butiksarbete.
Du har en mycket god analytisk förmåga där du både har tålamod och noggrannhet att se detaljer och se orsakssamband utan att tappa helheten.
Vi ser att du är strukturerad, har en hög systemförståelse och gärna van att arbeta både i affärs- och varuförsörjningssystem. Mycket goda kunskaper i Excel är ett krav och meriterande är M3 respektive Relex.
I din roll har du också många samverkans relationer, inom ditt team, bolaget och leverantörer, vilket ställer höga krav på din kommunikativa förmåga och öppna attityd. Svenska och engelska i tal och skrift är därav ett krav för denna tjänst.
Tjänsten är placerad vid vårt fina kontor i Tibro och löpande urval tillämpas.
Fackliga företrädare nås via HR avdelningen
Mio är en av Sveriges ledande möbel- och inredningskedjor. Vårt syfte är att hjälpa alla att skapa sitt drömhem - från första bostaden och genom hela livet. Med inspiration, kunskap och ett starkt sortiment vill vi möblera och inreda Sverige. Mio är en integrerad kedja som kännetecknas av stolthet, affärsmässighet och passion som vi beskriver med värdeorden laget, affärsmässighet, passion och kunskap. I över 60 år har Mio utvecklats och växt tillsammans med våra kunder. Vår resa framåt leds av en tydlig vision: att 2030 vara störst i Sverige på möbler och finnas i varje rum, i varje hem.
