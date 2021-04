Operationssjuksköterskor till VO barnkirurgi och neonatalvård i - Region Skåne, Skånes universitetssjukhus - Sjuksköterskejobb i Lund

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus / Sjuksköterskejobb / Lund2021-04-13Gör skillnad. Varje dag.Tycker du om att ta dig an nya utmaningar och motiveras av att arbeta med olika ansvarsområden? Då är detta en tjänst för dig!Barnoperationsavdelningen ingår i verksamhetsområdet (VO) barnkirurgi/neonatalvård vid Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund och är en välfungerande enhet som bedriver högspecialiserad avancerad kirurgi. Verksamheten har patienter både inom sluten- och öppenvård. Vi har rikssjukvård i både barnhjärtkirurgi och i specifika diagnoser inom barnkirurgin. Barnens åldrar varierar från nyfödd upp till 20 år, där majoriteten av barnen är yngre än fyra år. Avdelningen har sex salar för akut och elektiv kirurgi samt ett behandlingsrum för enklare åtgärder. Vi söver dessutom patienter på utestationer såsom exempelvis robot, hybridsal, Angio, ögon, MR och CT.På operationsavdelningen servar vi olika verksamhetsområden så som barnkirurgi, thoraxkirurgi, ortopedi, öron-, näs- och hals, ögon, neurokirurgi, barnmedicin och käkkirurgi/pedodonti. Arbetslaget på avdelningen är ett trevligt och välfungerande gäng som består av operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, undersköterskor och perfusionister.2021-04-13Nu välkomnar vi två operationssjuksköterskor till oss som är intresserade av inriktning barnhjärtkirurgi, kirurgi, öron-, näs- och hals och ortopedi!Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med stimulerande arbetsuppgifter som förekommer på en operationsavdelning för barn. På vår avdelning får du arbeta brett med flera olika områden inom specialistvård för barn så som ortopedi, urologi och öronkirurgi. Vi har även en varierad patientgrupp, med barn som kan väga allt från 500 gram upp till 120 kilogram.Du blir del av ett kompetent team med operationssköterskor, där det finns en stor acceptans och respekt kring att alla kommer in med olika kunskaper. För att du ska komma in i arbetet på ett tryggt sätt har vi en individanpassad introduktion och bredvidgång. Under operationerna arbetar du tillsammans med undersköterskor, narkossköterskor, narkosläkare och våra kirurger. Vi har en god stämning och personal som litar på varandras kompetens och peppar varandra i de utmaningar som finns.Avdelningen är bemannad måndag till torsdag klockan 07.15-21.00 och fredagar klockan 07.15-16.30. På lördagar är avdelningen bemannad mellan klockan 08.00-16.00. Övrig tid finns personal i beredskap. Vi arbetar för att öppna upp för dagtid även på söndagar. I framtiden kan vi, utifrån behov, komma att öppna upp för dygnet-runt verksamhet.Vi välkomnar dig som vill anta nya utmaningar och som motiveras av att arbeta med olika ansvarsområden. Du har förmåga att fatta beslut och hanterar kritiska situationer på ett lugnt och metodiskt sätt. Dessa egenskaper är viktiga eftersom vi arbetar i en miljö där saker och ting snabbt kan förändras.Gällande de formella kraven söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, med vidareutbildning i operationssjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du giltigt B-körkort samt tillgång till bil är detta en fördel då en del av tjänsten innebär beredskap.Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTRegion Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-11Region Skåne, Skånes universitetssjukhus5688157