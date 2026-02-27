Operationssjuksköterska till Ögonoperation i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-02-27
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter din nästa utmaning och vill vara med och utveckla vår operationsverksamhet inom ögonkirurgi? Då har du kommit rätt!
Vi är ett trevligt gäng som tillsammans bedriver ett lösningsfokuserat lagarbete över yrkesgränserna och har en god gemenskap i trivsamma och nya lokaler.
Vårdenhet ögonsjukvård har verksamhet i både Malmö och Lund. Förutom att tillgodose invånarnas behov av ögonsjukvård i Lund och Malmö bedriver vi även regionsjukvård för Halland, Kronoberg och Blekinge.
På Ögonoperation i Lund finns fyra operationssalar. Vi har ett stort flöde av patienter i varierande åldrar, även barn. Vi utför olika ingrepp såsom operation av näthinnan, katarakt, plastikoperation, hornhinnetransplantationer, tårvägsingrepp, skelning med mera. Vår verksamhet består av både akuta och planerade operationer som sker i generell eller lokal anestesi.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta inom en spännande och starkt utvecklande operationsavdelning. I rollen som operationssjuksköterska erbjuder vi dig ett ansvarsfullt, stimulerande, varierande och utvecklande arbete, där både teknisk och omvårdnadsmässig kompetens efterfrågas. Som operationssjuksköterska kommer du att arbeta i team inom perioperativ vård.
Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag, 40 timmar per vecka. Tjänsten innefattar även beredskapstjänstgöring var åttonde helg och en vardag varannan vecka.Kvalifikationer
För att trivas hos oss förutsätter vi att du är intresserad av ögon och vill arbeta aktivt för att kombinera omvårdnad, medicin och teknik. Du är trygg i ditt arbete som operationssjuksköterska och har ett positivt förhållningssätt samt lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Därtill har du god förmåga att organisera arbetet och kan självständigt fatta beslut, samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
När det kommer till de formella kraven söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt ögonsjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du även en specialistutbildning inom operationssjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare ser vi gärna att du har några års erfarenhet av arbete inom operationsverksamhet, men det är inget krav. Det är också meriterande för tjänsten om du har kunskaper inom systemen Meilor, Orbit och Pasis.
Vi använder oss av löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308809". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Birgit Drott, Enhetschef 040-33 17 40 Jobbnummer
9766949