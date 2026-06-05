Operationssjuksköterska till Ögonoperation i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-06-05
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta högspecialiserat, tekniskt avancerat och göra verklig skillnad - dagtid? Då vill vi gärna träffa dig! Här arbetar vi i en verksamhet där kirurgisk precision, teknisk kompetens och gott teamarbete står i centrum.
Två av våra mycket erfarna operationssjuksköterskor går i pension och nu välkomnar vi nya kollegor med intresse för ögonkirurgi till vårt team i Lund.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och tryggt arbetslag som präglas av lösningsfokus, prestigelöshet och stark gemenskap. Vi arbetar i nya, trivsamma lokaler och har ett nära samarbete över yrkesgränserna, operationssjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans.
Ögonsjukvården bedriver verksamhet i både Lund och Malmö samt har regionsjukvårdsuppdrag för Halland, Kronoberg och Blekinge. Det innebär en bred och stimulerande verksamhet med patienter från hela landet.
På Ögonoperation i Lund har vi fyra fullt utrustade operationssalar och ett högt patientflöde i alla åldrar, såväl barn som vuxna. Verksamheten omfattar både planerade och akuta ingrepp i lokal och generell anestesi. Vi utför olika ingrepp såsom operation av näthinnan, katarakt, plastikoperation, hornhinnetransplantationer, tårvägsingrepp, skelning med mera. Vi bedriver även avancerad högspecialiserad ögonkirurgi som endast utförs på tre sjukhus i Sverige. Arbetet gör påtaglig skillnad för våra patienters livskvalitet, varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska hos oss får du ett ansvarsfullt, varierande och utvecklande arbete inom perioperativ vård. Du arbetar i team på operationssal där du instrumenterar och assisterar kirurgen, förbereder och hanterar läkemedel samt ansvarar för och arbetar nära avancerad teknisk utrustning. Här finns stora möjligheter för dig som trivs med tekniskt arbete och hög precision!
Vi vill att du ska känna dig trygg i din yrkesroll. Därför erbjuder vi individanpassad introduktion, egen handledare och möjlighet till kurser och fördjupning inom ditt intresseområde som är relevant för verksamheten.
När du är trygg i din roll finns möjlighet att utvecklas vidare, exempelvis som driftsjuksköterska med ett mer koordinerande och ledande ansvar för operationsflödet.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag, 40 timmar per vecka. Tjänsten innefattar beredskapstjänstgöring var åttonde helg och en vardag varannan vecka.
Vi vet att ögonkirurgi är ett område som många blir positivt överraskade av. Du är varmt välkommen att hospitera hos oss - kom och se vad ögon handlar om i praktiken!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt ögonsjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du även en specialistutbildning inom operationssjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare ser vi gärna att du har några års erfarenhet av arbete inom operationsverksamhet, men det är inget krav. Det är även meriterande för tjänsten om du har kunskaper inom systemen Meilor, Orbit och Pasis.
För att trivas hos oss är du intresserad av ögon och vill arbeta aktivt för att kombinera omvårdnad, medicin och teknik. Du är trygg i ditt arbete som operationssjuksköterska och har ett positivt förhållningssätt samt lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Därtill har du god förmåga att organisera arbetet och kan självständigt fatta beslut, samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi använder oss av löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Marina Johannesson, Enhetschef 040-33 17 40 Jobbnummer
9949522