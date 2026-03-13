Omvårdnadschef till Intensivakuten
2026-03-13
Vi söker nu ytterligare en omvårdnadschef med stort intresse för att utveckla verksamhet och själv utvecklas som ledare inom omvårdnad samt är nyfiken på högspecialiserad akutsjukvård inom akutmottagning.
Är du en erfaren sjuksköterska och chef med erfarenhet från akutsjukvård som söker en utmaning? Är du en driven teamspelare som trivs med att leda tillsammans med andra? Välkommen med din ansökan som Omvårdnadschef till Intensivakuten - en högspecialiserad akutmottagning.
Du erbjuds
ett utvecklande arbete där du få vara delaktig och förväntas vara med och driva utvecklingen för våra patienter och arbetssätt tillsammans med medarbetare och kollegor.
delat ledarskap där du och dina kollegor delar på ansvaret för verksamheten och där du ständigt har ett komplement och stöd i det egna ledarskapet.
stödfunktioner så som Bemanningsassistent, Utvecklingsansvarig, Katastrof och beredskapsansvarig, Patientsäkerhetsansvarig, Omvårdnadsansvarig (OVA), Vårplatskoordinatorer.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Intensivakuten är en högspecialiserad akutmottagning som ingår i Omvårdnadsområdet Solna (OOS), Tema Akut och Reparativ medicin. Hit kommer patienter som har en pågående vård på Solnasiten, är drabbad av ett hjärtstopp, trauma eller annan urakut sjukdom som behöver den högspecialiserade vården. Viss del av dygnet befinner sig även Akuta bedömningsenheten i Intensivakutens lokaler, vilka tar emot, bedömer och handlägger vissa patienter inom Tema Cancer. Genom ett nära samarbete med hela teamet på Intensivakuten och övriga verksamheter, bidrar vi till en god vård för de som är sköra och mycket sjuka. Intensivakuten tar emot cirka 12 000 besök per år. Som Omvårdnadschef på Intensivakuten har du också ett nära samarbete med Sektionschefen för läkargruppen på Intensivakuten.
Du leder arbetet tillsammans med kollegor i samledarskap där ni delar på ansvar och mandat för verksamheten. Du är arbetsgivarens företrädare vad gäller kvalitets-, personal-, arbetsmiljö- och ekonomifrågor. Detta innebär att du, i ditt samledarskap, bland annat ansvarar för:
Leda och utveckla verksamheten inom ditt område genom att arbeta med ett närvarande, coachande och delaktighetsskapande ledarskap
Skapa en god, tillåtande och uppmuntrande arbetsplats
Tillsammans säkra rutiner för att upprätthålla en hållbar arbetsplats, både ur ett fysiskt och ett psykosocialt perspektiv
Säkerställa rätt kompetens och bemanning med omvårdnadspersonal för att säkra att omvårdnadsuppdraget utförs med hög kvalitet. Här ingår ett ansvar i schemaplanering.
Arbeta målinriktat och strategiskt utifrån övergripande uppsatta strategiska mål
Aktivt arbeta med förbättringsarbete samt ansvara för att bereda möjligheter för omvårdnadsutveckling och forskning
Verka i nära samarbete med Sektionschefen för medicin (SC ME), vilken är läkarnas närmaste chef för verksamheten
Arbeta i nära samverkan med lokala fackliga parter på arbetsplatsen
Som Omvårdnadschef arbetar du som första linjens chef och har en verksamhetsnära och operativ roll där du både leder och deltar i det kliniska arbetet. Vi tror på ett närvarande ledarskap därför är omvårdnadschefen med ute på golvet, stöttar och ger trygghet när det behövs. Stort fokus ligger naturligtvis på patienterna och på hur vi jobbar för att ge den bästa vården i det akuta skedet. Du rapporterar till Verksamhetschef Omvårdnad (VC OO), vilken är sjuksköterska, och ingår i OOS Ledningsgrupp.
Tjänsten som Omvårdnadschef är kopplad till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Vi söker dig som
är handlingskraftig och har ett genuint intresse för utveckling, förändringsarbete och ledarskap.
har lätt att arbeta med andra människor och förmåga att relatera till dem på ett lyhört och återkopplande sätt med personlig värme och omtanke. Du lyssnar, kommunicerar och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
leder, motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar team och blir en referenspunkt för andra samtidigt som du skapar engagemang, delaktighet och tillit.
vill leda i ett nära samarbete och vill verka och nå mål genom teamet
ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och uppdrag, men ser till hela organisationens bästa i agerande och beslut.
har lätt för att anpassa dig till en föränderlig vardag. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändring, både i ett akut läge och på längre sikt. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Tidigare chefserfarenheter med personalansvar
Meriterande:
Magisterexamen
Ledarskapsutbildning
Erfarenhet av lednings- och förbättringsarbete
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske löpande, så sök gärna så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Omvårdnadsområde Akut reparativ medicin Solna
