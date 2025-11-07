Områdesansvarig Spänning expertroll inom elkraftsystem
2025-11-07
Plats: Stockholm eller Göteborg
Distansarbete: Upp till 50 %
Uppdragsperiod: 15 december 2025 - 15 januari 2027
Sista dag att ansöka är 10 november 2025
Om uppdraget
Vi söker en erfaren elkraftexpert till ett uppdrag som Områdesansvarig Spänning inom energisektorn. Rollen innebär ett helhetsansvar för att leda och koordinera arbetet inom spänningsområdet - med fokus på växelspänning och reaktiv effekt - i nära samverkan med tekniska specialister och olika aktörer i elnätet.
Du kommer att bidra till att säkerställa att systemansvaret uppfylls och att rätt krav ställs på anslutande parter. Arbetet är strategiskt och tekniskt avancerat och omfattar både nationellt och internationellt samarbete inom området.
Ansvarsområden
Som Områdesansvarig Spänning kommer du bland annat att:
Vara sammanhållande för arbetet med UQ-avtal och samarbeten med nätägare och andra aktörer.
Leda tvärfunktionella team och vara föredragande i styr- och ledningsgrupper.
Säkerställa att långsiktig strategi och målbild för spänningsområdet hålls aktuell och genomförs.
Identifiera behov, planera och samordna aktiviteter inom teknikområdet.
Ansvara för avtal med anslutande parter och följa upp att krav och åtaganden uppfylls.
Följa upp nyckeltal och initiera förbättringsåtgärder vid avvikelser.
Delta i nordiska och europeiska arbets- och expertgrupper.
Bidra till utvecklingsarbete och förbättringsinitiativ inom spännings- och reaktiv effektområdet.
Uppdraget innebär både strategiska och operativa inslag och erbjuder stora möjligheter att påverka utvecklingen inom ett centralt teknikområde för energisystemet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Civilingenjörsexamen inom elkraft eller motsvarande utbildning/erfarenhet.
Minst 2 års erfarenhet i en ledande eller koordinerande roll inom de senaste fem åren.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med systemrelaterade frågor inom elnät, produktion, överföring eller distribution.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med spännings- och reaktiv effektfrågor, inklusive förståelse för spänningsstabilitet och dynamik i kraftsystem.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av system- eller nätplanering eller drift inom region- eller transmissionsnät.
Erfarenhet av att leda eller koordinera tekniskt komplexa projekt.
Erfarenhet av förbättrings- och utvecklingsarbete inom teknik- eller systemområden. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och har en stark förmåga att samarbeta och driva frågor framåt. Du är trygg i en expertroll, har god kommunikationsförmåga och trivs i en miljö där teknik, strategi och samverkan möts. Övrig information
Startdatum: 15 december 2025
Slutdatum: 15 januari 2027
Placeringsort: Stockholm eller Göteborg (resor mellan orterna förekommer, cirka två gånger per månad)
Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs för uppdraget.
Distansarbete kan förekomma upp till 50 % av arbetstiden.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag som specialiserar sig på att matcha kvalificerade konsulter med uppdrag inom offentlig sektor och näringsliv. Vi erbjuder långsiktiga samarbeten där kvalitet, transparens och partnerskap står i fokus. Hos oss får du som konsult en trygg och engagerad partner genom hela uppdraget.
Vill du bidra till utvecklingen av framtidens elkraftsystem och arbeta i en central roll för Sveriges energiförsörjning?
