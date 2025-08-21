OFP-operatör
Lasertech LSH AB / Processoperatörsjobb / Karlskoga Visa alla processoperatörsjobb i Karlskoga
2025-08-21
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lasertech LSH AB i Karlskoga
Vill du vara med och säkra kvaliteten i några av Sveriges mest avancerade industrikomponenter? Lasertech söker nu flera OFP-operatörer som vill ta plats i ett teknikdrivet team och bidra till framtidens lösningar inom oförstörande provning.
Om rollen:
Som OFP-operatör hos Lasertech blir du en nyckelperson i vårt OFP-team. Du arbetar med MT- och PT-provning av produkter med höga krav på precision och dokumentation. Du säkerställer att arbetet följer våra rutiner och bidrar till utvecklingen av instruktioner för nya produkter. Rollen innebär även att du är delaktig i underhåll av utrustning och kan få möjlighet att arbeta med svetsbemanning och montage.
Tjänsten kan innebära arbete som omfattas av försvarssekretess och medför därför krav på svenskt medborgarskap.
Du kommer att:
Utföra oförstörande provning (MT/PT) av olika produkter
Dokumentera provningsresultat och utfärda certifikat
Säkerställa att artiklar uppfyller tekniska och kvalitetsmässiga krav
Utveckla instruktioner och dokumentation för nya produkter
Delta i underhåll och förbättring av maskiner och utrustning
Vid behov bistå med bemanning av svetsceller, montage och andra produktionsnära uppgifter
Vem är du?
Du har ett genuint teknikintresse och ett skarpt öga för detaljer. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett team där samarbete och kvalitet är nyckeln till framgång.
Krav:
Certifiering inom MT eller PT med minst nivå 2
Verkstadsteknisk utbildning
1-2 års erfarenhet av oförstörande provning
Meriterande:
Erfarenhet av andra provningsmetoder, t.ex. UT eller CT
Erfarenhet av svetsning
Datorvana och erfarenhet av arbete i MPS-system
B-körkort
Varför välja oss?
Lasertech är ett ledande företag inom 3D-printing och lasersvetsning i metall. Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete i ett mindre team där din kompetens inom MT- och PT-provning verkligen gör skillnad. Du blir en del av vår växande OFP-verksamhet och bidrar till att möta framtidens tekniska utmaningar.
Låter det som du?
Skicka då in din ansökan redan idag inkluderande personligt brev samt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: info@lasertech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OFP-operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lasertech Lsh AB
(org.nr 556559-2887), http://www.lasertech.se
Bofors Industriområde (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Produktionssamordnare
Jörgen Adamsky jorgen.adamsky@lasertech.se 070-676 97 58 Jobbnummer
9469917