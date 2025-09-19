Odlingslärare till Blekinge Folkhögskola
Vill du vara med och forma något helt nytt? Har du passion för odling, hållbarhet och folkbildning - och tycker att jord under naglarna, växtlära och samarbete låter som en bra kombination? Då kan det vara dig vi söker!
Blekinge folkhögskola befinner sig i en utvecklande fas där hållbarhet, kultur och hälsa står i fokus.
Nu startar vi en ny kurs, Odla hållbart och söker en engagerad odlingslärare som vill vara med från början. Här får du chansen att vara med och bygga upp kursen både i innehåll och i praktisk miljö, tillsammans med deltagare och kollegor.
Vi är en del av Region Blekinge och ligger i Bräkne-Hoby - mitt i ett lugnt, naturnära område med goda kommunikationer. På skolan möts varje dag av deltagare och engagerade medarbetare i en miljö präglad av öppenhet, kreativitet och delaktighet. Hos oss får både idéer och människor möjlighet att växa.
Läs mer om oss på: www.blekingefolkhogskola.se
Om kursen
Kursen Odla Hållbart löper över ett helt odlingsår, februari till november och riktar sig till vuxna som vill lära sig att odla ätbart där de bor. Detta oavsett om det är i en kruka på fönsterbrädan eller i en större villaträdgård. Kursen kombinerar teori och praktik och syftar till att ge grundläggande kunskaper i ekologisk och hållbar odling, jordförbättring, kompostering, växtkunskap, skörd och förädling.
Deltagarna kommer att vara med och bygga upp skolans nya odlingsdel från grunden - med ett nybyggt växthus, köksträdgård och olika odlingsbäddar i samarbete med andra kurser på skolan, bland annat kock- och mathantverksutbildningen.
Om jobbet
Som odlingslärare har du en nyckelroll i att både leda och utveckla kursen Odla Hållbart. Du planerar och genomför undervisning i samarbete med andra lärare inom kursen. Du följer upp deltagarnas kunskaper och är delaktig i att forma kursens upplägg, innehåll och praktiska miljö. Du handleder deltagarna i det dagliga odlingsarbetet och inspirerar till lärande i både teori och praktik. Du blir också en viktig del i skolans övergripande hållbarhetsarbete.
I tjänsten ingår även samarbete med övriga kollegor, planering av studiebesök, föreläsningar och praktiska projekt tillsammans med andra utbildningar på skolan.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom grön odling, trädgård alternativt annan dokumenterad utbildning/erfarenhet inom närliggande områden som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare har du pedagogisk erfarenhet med ett tydligt intresse för att undervisa och handleda vuxna. Vi ser även att du har ett stort intresse för hållbarhet och självhushållning.
Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av folkhögskola eller annan folkbildning.
Som person trivs du bra att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du är organiserad, lösningsorienterad och trygg i att driva en kurs framåt. Det är viktigt för oss att du är motiverad till arbetet och intresserad av utveckling inom arbetsområdet.
Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet och att du har ett intresse för att arbeta med människor med olika erfarenheter och bakgrund.
Vi ser det som en självklarhet att du, liksom vi, delar och lever Region Blekinges värderingar.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om regional utveckling
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regional utveckling. Här finns samlade resurser med ansvar för att främja hållbar utveckling, kultur, bildning och kollektivt resande. Området har det strategiska ansvaret för genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget och arbetar bland annat för att skapa attraktiva livsmiljöer och ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning för att skapa de bästa förutsättningarna för att få fler att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Inom området finns även ansvaret för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv och uppdraget att möjliggöra ett hållbart kollektivt resande. Till området hör också Blekinge folkhögskola som ska utveckla möjligheterna till ett livslångt lärande och verka för visionen en hållbar bildning för alla.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
