Odlingsarbetare Bärodling
2026-01-21
Vi söker dig som vill arbeta i en odling med många olika sorters bär. Arbetets varaktighet är 3 månader med möjlighet till förlängning och ev tillsvidareanställning. Vi söker dig som älskar fysiskt arbete och utomhusarbete. Du behöver inte vara erfaren men ha en järnvilja att leverera resultat. Vi är en specialodling av bär och drivs av att leverera de bästa bären/varorna på marknaden om du nu gillar smak, näring och helt kemikaliefria bär. Vår dröm är att du börjar hos oss med målet att testa på oss och våra arbetsuppgifter för att sedan ta nästa steg som förhoppningsvis varar i många år. Under den närmsta tiden består arbetet mycket av ogräsrensning, klippning och plantering. Även visst arbete med att slå ned stolpar och skapa spaljeer. Därefter även arbete med att laga och skapa bevattningsanläggning. Erfarenhet är inte nödvändigt men god fysik och stor uthållighet. Är du ung är det bara en fördel. Anställning kan ske löpande. OBS! Vi har ej boende. Arbetsplatsen kan nås med buss till Vitaby.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Beskriv kortfattat ditt intresse i sms till 0709176600
E-post: grevlundabar@gmail.com Omfattning
