Ödeshögs kommun söker lärare i trä- och metallslöjd - Ödeshögs Kommun - Grundskolelärarjobb i Ödeshög

Prenumerera på nya jobb hos Ödeshögs Kommun

Ödeshögs Kommun / Grundskolelärarjobb / Ödeshög2021-04-14Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fem olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror, vår sjukfrånvaro ligger under rikssnittet och är bland de tre lägsta i länet, och Ödeshögs kommun rankades på plats 55 av 290 av Sveriges näringsliv 2020. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i.Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation.Välkommen till oss!Din arbetsplatsDin arbetsplats är belagd i vår skolverksamhet och den är vi stolta över! Vi på Lysingskolan anser oss ha Sveriges viktigaste jobb och vi gör vårt yttersta för att göra skillnad för våra elever och ge dem förutsättningar till ett bra liv. Vi är alla varandras arbetsmiljö, därför bryr vi oss och månar om varandra. För oss på skolan är det viktigt att vi kontinuerligt och gemensamt analyserar samband mellan våra metoder och elevernas lärande. För detta krävs att vi drar nytta av varandras kompetenser. Skolan har ca 230 elever i åk 6-9. Vi har ca 40 personal inklusive elevhälsan. Lysingskolan, belägen mitt i "bynn", byggdes 1965 och lokalerna är väl underhållna. Klassrummen är tekniskt utrustade med SmartBoard och samtliga elever och lärare har egna datorer. Digitaliseringen är en viktig komponent i det pedagogiska arbetet.2021-04-14Du bedriver en modern och kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet utifrån skolans styrdokument och elevens behov och intressen, enskilt såväl som tillsammans med arbetslaget som du tillhör. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar i skolans utvecklingsarbete.Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i slöjd. Du har god samarbetsförmåga, positiv vilja och förmåga att utveckla verksamheten och se möjligheter. Du kan fånga och fördjupa elevernas intresse för ditt ämne, har stort engagemang för elevers kunskapsutveckling och ser möjligheter till progression. Du har ett inkluderande synsätt. Du har god datorvana och vi ser gärna att du har erfarenhet och intresse av att använda IT i din undervisning. Då Lysingskolan använder sig av Google Apps for Education är det en fördel om du har erfarenhet av denna plattform, eller liknande.Mer information och ansökan:Anställningsform och omfattning: Tjänsten är tillsvidare på 80 %.Arbetstid: FerietjänstLön: Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättningTillträde: Augusti 2021 eller enligt överenskommelse.Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du Rektor Richard Olofsson, 0144-35081,070 6725081.Fackliga representanter: Lärarnas riksförbund, anette.zettervall-olsson@odeshog.se Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2021-04-28, rekrytering sker löpande.Till din ansökan vill vi att du bifogar examensbevis från gymnasium samt högskola eller universitet i syfte att styrka de utbildningar du angett i ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi önskar att du skickar in dina ansökningshandlingar som pdf-fil.Vi undanber oss vänligt men bestämt från att bli kontaktade av externa rekryterings- och annonseringsföretag.Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Deltid 80%.Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Ödeshögs kommun5691103