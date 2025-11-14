Objektspecialist till Södersjukhuset
2025-11-14
Vi söker en Objektspecialist för dokument- och ärendehanteringssystem samt vår nya avvikelseportalPubliceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Som Objektspecialist för Platina (inom region Stockholm kallat EDIT) och vår nya avvikelseportal på Södersjukhuset kommer du att ha en central roll i förvaltningen och utvecklingen av vårt dokument- och ärendehanteringssystem samt införande och förvaltning av den nya avvikelseportalen.
Platina (EDIT)
Platina (EDIT) är Region Stockholms gemensamma dokument- och ärendehanteringssystem, baserat på systemet Platina från Formpipe. Rollen som lokal objektspecialist är central för att säkerställa att systemet används korrekt, att fel hanteras effektivt och att verksamheten får stöd i sin användning av EDIT.
Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem upphandlas just nu och planen är att ett införandeprojekt ska startas upp under 2026. Du kommer att ha en central roll i det lokala införandet på Södersjukhuset och driva vidare den lokala förvaltningen i din roll som objektspecialist.
Avvikelseportalen
En ny Avvikelseportal baserat på systemet iFACTS är upphandlad och lokalt införande kommer att genomföras under 2026. Även här kommer du att ha en central roll i införandet på Södersjukhuset. Du kommer också att bygga upp den lokala förvaltningen kring avvikelseportalen och axla rollen som objektspecialist.
Exempel på arbetsuppgifter i rollen som Objektspecialist:
Ta fram årliga förvaltningsplaner för systemen
Kravhantering mot systemleverantör utifrån verksamhetens behov.
Testarbete inför releaser, inklusive genomförande av testfall i TEST-miljö enligt instruktioner från EDIT-förvaltningen.
Planering och genomförande av uppdateringar och anpassningar.
Utbildning och informationsspridning till medarbetare om användning samt förändringar i systemet.
Felhantering, utredning och rapportering vidare till den regionala förvaltningen.
Samordning och kommunikation kring systemen inom sjukhuset samt med andra objektspecialister i regionen och de centrala förvaltningarna.
Mallhantering, inklusive korrigering och uppdatering av verksamhetens mallar.
Din roll i införandeprojekten:
Nyckelroll i lokala införandeprojektet
Samla in krav och synpunkter från verksamheten
Planera och hålla i utbildningar för slutanvändare
Etablera en lokal förvaltning inklusive en grupp verksamhetsrepresentanter som fungerar som verksamhetsnära stödKvalifikationer
Du är en serviceinriktad och samarbetande person med en stark vilja att skapa värde för vården. Du arbetar självgående och har en bra förmåga att organisera, skapa struktur och driva ditt arbete framåt. Din analytiska och problemlösande förmåga gör att du kan hantera komplexa uppgifter och bidra till kontinuerliga förbättringar. Med ditt flexibla förhållningssätt anpassar du dig lätt till nya förutsättningar och ser möjligheter i förändringar och utveckling.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper när vi tillsätter denna tjänst.Kompetenser
Du har flerårig erfarenhet av systemförvaltning.
Du är van vid att arbeta fram krav baserat på verksamhetens behov samt planera, testa och genomföra uppdateringar och anpassningar.
Du har en relevant högskole- eller universitetsutbildning, eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du är van vid att ta fram användarmanualer, utbildningsmaterial och hålla i utbildningar för användare.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
Dokumenterad utbildning i Platina.
Erfarenhet av förvaltning av Platina eller annat dokument- och ärendehanteringssystem.
Erfarenhet av förvaltning av avvikelsehanteringssystem
Du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet eller i en stor/medelstor organisation i en liknande roll, med vana att hantera många kontaktytor och samverka med olika intressenter.
Erfarenhet av systeminförandeprojekt
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
