Objektledare till dokumenthanteringsstöd
Vi söker en objektledare med ansvar för den verksamhetsnära förvaltningen av Region Örebro läns dokumenthanteringsstöd
Regionen arbetar enligt förvaltningsmodellen PM3 och i rollen som objektledare kommer du tillsammans med förvaltningsorganisationen för objektet att leda, utveckla och säkerställa att systemen uppfyller organisationens krav, behov och önskemål.
Objektet förvaltar regionens systemstöd för de administrativa processerna inom framför allt dokument- och informationshantering.
Inom Shared Service Center finns avdelningarna Servicecenter, Telefonväxeln, HR-administration, Ekonomi, Lön- och pensionsadministration samt Regionarkiv och registratur.
Shared Service Center erbjuder dig en professionell arbetsplats som är utvecklingsorienterad och som gillar smarta och effektiva lösningar. Vår ledstjärna är: digitalt först! Tillsammans är vi cirka 170 medarbetare som gillar att samarbeta både internt inom området och med våra partners i regionen. Varmt välkommen till oss!
Regionarkiv och registratur är en avdelning inom Shared Service Center i förvaltningen Regionservice. Vi arbetar med informationshantering inom registratur, skanning och arkivering samt utlämnande av allmänna handlingar, främst patientjournaler och annan arkiverad information. Vi har ett brett arbetsområde som innefattar allt från 1800-talshandlingar till digital information. Vi är ett engagerat gäng på drygt 30 medarbetare; arkivarier, informationshanteringsspecialister, objektledare, arkivadministratörer och registratorer.
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
I rollen som objektledare kommer du att ansvara för den verksamhetsnära förvaltningen av objektets systemstöd. Det innebär bland annat att du säkerställer att målen i den årliga objektplanen nås samt att de specificerade objektprodukterna ger avsedd nytta för verksamheten.
Du företräder regionen och rapporterar kontinuerligt status, avvikelser och uppföljning till objektägare och styrgrupp. Tillsammans med objektledare IT driver och koordinerar ni uppdrag relaterade till utveckling och objektets förvaltning, både i förhållande till interna och externa intressenter. Objektorganisationen består också av ett antal objektspecialister och IT-specialist.
Rollen innebär också verksamhetskontakt och att hålla utbildningar.
Tjänsten är placerad under avdelningschef för Regionarkiv och registratur inom område Shared Service Center, Regionservice.
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning inom exempelvis offentlig förvaltning eller samhällsvetenskap alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Erfarenhet av att ha arbetat med dokumenthanteringssystem i offentlig verksamhet samt ha förståelse för ledningssystem är meriterande. Gärna också utbildning och/eller erfarenhet inom IT. Du ska helst ha flerårig erfarenhet av självständigt och kvalificerat arbete inom administrativt arbete samt gärna ha erfarenhet av att leda projekt och/eller arbetsgrupper.
