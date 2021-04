Nykundssäljare Junior Account Manager - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-13Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Nykundssäljare Junior Account Manager2021-04-13Vi söker nu juniora Account Managers med ett brinnande affärsintresse och känsla för att bygga och stärka relationer. I rollen som Account Manager bygger du din egen kundportfölj genom att kontraktera nya affärer - som du sedan ansvarar för att utveckla till långsiktiga affärsrelationer genom ett konsultativt försäljningsarbete. För att lyckas i rollen krävs förmågan att kunna hantera ditt egna business-case från start till mål. Det gör du tillsammans med ett team av bästa mediasäljare. Till din hjälp har du även ett starkt varumärke, gedigen kunskap och erfarenhet samt världsledande tekniska lösningar, både i print och digitalt. Du har ett individuellt budgetansvar och rapporterar till försäljningschef. Du spenderar en del tid ute hos kund, men mest på vårt kontor.Om digHar erfarenhet av telefon- B2B eller B2C -försäljning.Älskar att vara ute hos kund och som vet att affärer görs på fältet.Tillämpar ett strukturerat och proaktivt arbetssätt och som förstår vikten av time-management.Kreativ, lösningsorienterad och nytänkande.Säljerfarenhet från mediaförsäljning är ett krav.Kan etablera kontakt med människor via såväl telefon som besök.Dessutom är du pratglad, positiv och målinriktad.Relevant eftergymnasial utbildning premieras.Teamkänsla, affärsmässighet och envishet.Vi erbjuder bra anställningsvillkor i en spännande, utvecklande och kreativ miljö. Vi jobbar ständigt med förbättring och utveckling där du blir en del i det arbetet. Kulturen är transparent och du får daglig coaching och feedback med fokus på din personliga utveckling som säljare.Gymnasial utbildningSpråkSvenskaArbetslivserfarenhet2-3 års arbetslivserfarenhet krävsAnställningsformVanlig anställning , tillsvidare , heltidFast och rörlig lönI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-27Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5686677