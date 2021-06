Nyexaminerad Mjukvaruutvecklare / Civilingenjör / Matlab / Fordo - Bravura Sverige AB - Datajobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-06-27Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-06-27Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos AVL.AVL är världens största privatägda företag för utveckling, simulering och provning av drivlinor och motorer. De har mer än 11 500 anställda globalt distribuerade med huvudkontor i Graz och 45 dotterbolag världen över, med utveckling i Sverige inom den skandinaviska verksamheten.AVL söker nu en motiverad mjukvaruutvecklare till deras mjukvaru-team som nu flyttar in i ett nyrenoverat kontor på Liljeholmen.Som mjukvaruutvecklare på AVL arbetar du med avancerad teknik i samarbete med experter i det globala AVL-teamet och deras framgångsrika kunder. Du kommer att stödja kunder i utvecklingsprojekt av motor-, transmissions- och fordonssystem. Du levererar högkvalitativ mjukvara för inbyggda system samt förvaltar och utvecklar styrsystem med hjälp av simuleringsverktyg såsom exempelvis Matlab och Simulink. Vidare är du ett tekniks stöd internt i projekt samt till stöd till kunder. Variationen i projekten innebär att du arbetar både in-house och i kundens lokaler.Möjliga uppgifter är bl.a. algoritmutveckling, modellbaserad design av styrenheter för olika komponenter i fordonet, I/O av inbyggda system och design av komplexa fordonsfunktioner.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Civilingenjörs-/Mastersutbildning i teknisk fysik, mjukvaruutveckling eller liknandeErfarenhet av Matlab/SimulinkErfarenhet av C/C++, Python eller liknande programmeringsspråkGenuint intresse av teknik kopplat till fordon och dess systemEngelska i tal och skrift. Svenska är meriterandeMeriterandeErfarenheter av teknisk styrning och produktutveckling, gärna inom SoP, modellbaserad eller C-baserad utvecklingErfarenhet av Agila metoderErfarenhet av utvecklingsverktyg som ETAS INCA, trace32, PTC Integrity, ATI VisionVi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och elektronik i motorer, elektriska enheter, inbyggda system, säkerhet och/eller fordon. Du har mycket god social och kommunikativ förmåga och har viljan att lära dig samt dela med dig av dina kunskaper. Du tar ansvar för dina kunder och arbetsuppgifter. Du drivs av att hitta lösningar på problem och är inte rätt för att ta dig an utmaningar.Övrig information:Start: OmgåendePlats: Stockholm, LiljeholmenLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: IT, mjukvaruutveckling, systemutveckling, programmering, C, C++, Simulink, Matlab, fordonsbranschen, teknik, heltid, Stockholm, ETAS INCA, trace32, PTC Integrity, ATI Vision, AVL, nyexamineradVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-14Bravura Sverige AB5832030