Nu söker vi en Driftchef
2025-12-10
Vi söker en driftchef som vill leda och utveckla den operativa fastighetsdriften i en kommun med nära samarbete, korta beslutsvägar och engagerade kollegor. Hos oss får du ett varierat arbete där du får stort utrymme att påverka både arbetssätt och resultat.
Om rollen: Som driftchef har du helhetsansvar för driftverksamheten och leder ett team på cirka 15 medarbetare. Du driver enhetens utveckling, säkerställer effektiva rutiner och arbetar aktivt med att stärka både arbetsmiljö och leverans.
Du har ansvar för budget, energifrågor och resultat, och ser till att fastigheterna fungerar säkert, hållbart och utan onödiga avbrott. Rollen innebär även att du utvecklar kontakten med verksamhetens interna kunder, följer upp entreprenörers insatser samt deltar i avdelningens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2025-12-10Profil
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning inom bygg/fastighet/teknik (högskola, YH eller motsvarande)
Erfarenhet av personalansvar och liknande ledarroller inom drift eller förvaltning
God vana av budgetarbete, planering och energioptimering
Administrativ trygghet och erfarenhet av relevanta IT-system
B-körkort
Meriterande: utbildning inom ledarskap, arbetsmiljö eller elanläggningar.
Som person är du trygg i ditt ledarskap, tydlig i din kommunikation och van att arbeta lösningsfokuserat även när tempot är högt. Du skapar engagemang i gruppen och bygger goda relationer både internt och externt.
Uppdraget pågår mellan januari till mars/maj. Inför anställning krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
