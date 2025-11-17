Nu söker vi en Category Planner!
2025-11-17
Jula är på en ostoppbar resa som kommer att leda till att dagens omsättning fördubblas senast år 2030. Vi är outtröttliga prishjältar och erbjuder händiga människor allt de behöver för sina hem, trädgårdar och fritid - vilket hjälper dem att förenkla sin vardag och leva aktiva och roliga liv. Jula är verksamt i flera länder och har ett stort antal varuhus i Sverige, Norge, Polen och Finland.
På Jula siktar vi alltid högre och tar nu ytterligare kliv att utvecklas som det internationella bolag vi är. Det gör vi genom att förstärka vår organisation inom Sortiment, Försäljning och Inköp. Nu letar vi efter en nyfiken och utvecklingsorienterad Category Planner. I denna roll är du ansvarig för att tillsammans med två av våra kategoriteam utveckla affären; följa upp och skapa ett attraktivt sortimentserbjudande för våra kunder. Det huvudsakliga ansvaret är att säkerställa kategorins försäljningsprognoser enligt budget och utfall för att bidra till Julas totala försäljning och lönsamhet. Detta genom att analysera försäljning och följa upp lagernivåer samt stötta Category Managers med beslutsunderlag.
Vidare ansvarar du även för genomförandet av kategoriförändringar och uppdateringar inom kategorin samt för en effektiv in- och utfasning av artiklar. Du bidrar och flaggar om åtgärder för att minimera försäljningstapp eller för högt lager på utgående produkter. Som Category Planner rapporterar du till Category Area Manager.
Vad finns i ditt CV?
Du har erfarenhet av ekonomisk analys och uppföljning och/eller har utbildning inom ekonomi. Erfarenhet ifrån DIY och retail är meriterande. Du behärskar engelska mycket väl i tal och skrift och har goda kunskaper i Office-program samt erfarenhet av att arbeta i affärs- och uppföljningssystem.
Vem är du?
Vi söker dig som är intresserad av och finner det stimulerande att arbeta med analys och uppföljning av försäljning och lager. För att trivas i rollen har du god initiativförmåga, är stresstålig och ser lätt vad som behöver prioriteras. Genom ett strukturerat och ordningsamt arbetssätt utför du ditt arbete med god kvalitet. Att du har ett stort engagemang och en positiv inställning ser vi som en självklarhet. Vi är ett team som jobbar tillsammans mot samma mål och vi lägger stor vikt vid din personlighet. Du uppskattar en värderingsstyrd organisation som kännetecknas av nyfikenhet, teamarbete och en ständig vilja att utveckla och förbättra affären. För att lyckas i rollen har du förmåga att se affärsmöjligheter med drivkraften att öka försäljningen och lönsamheten.
Vad erbjuder vi?
Vår ostoppbara resa innebär förändring - och vi välkomnar dina tankar och idéer! Från de uppgifter du utför till hur vi tillsammans utvecklar vår verksamhet, dina åsikter, insatser och nya idéer spelar roll. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett internationellt företag där du kan växa och utvecklas. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med mycket hjärta och en stark teamkänsla. Du får chansen att ta ansvar och lära nytt, och om du gör ditt bästa så kan vi lova att det inte finns några gränser för hur långt du kan komma hos oss!
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande 6 månaders provanställning med placering på Julas huvudkontor i Skara. Jula har kollektivavtal med Unionen. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är 7 december, så är du intresserad - tveka inte på att ansöka redan idag!
Frågor?
Har du frågor kring tjänsten varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Maria Sihvonen Grahn, Category Area Manager, på maria.sihvonen-grahn@jula.se
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
