Northclean säker sommarvikarie till Höganäs
2026-03-18
Northclean Facility Services AB ingår i Northclean-gruppen, vars mål är att bygga Nordens främsta företagsgrupp inom branschen genom att förvärva och utveckla de mest väletablerade och framgångsrika bolagen från norr till söder.
Vi värdesätter att ha nära till beslut och att ha stort fokus på närhet till kunden och våra medarbetare. Hos oss är alla jobb lika viktiga och vi står stadigt i vår ambition att städa och putsa fönster bäst.
Våra värdeord; ansvar, engagemang och omtanke vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi vet att om vi trivs bra på jobbet så gör vi även ett bättre jobb!Vill du ha ett aktivt sommarjobb där du gör skillnad på riktigt, slipper sitta still och blir en del av ett schysst gäng? Northclean söker nu säkra och noggranna sommarvikarier inom lokalvård i Höganäs.
Om Tjänsten
Som sommarvikarie hos Northclean jobbar du med professionell lokalvård hos våra kunder, med fokus på kvalitet, service och säkerhet. Du får trygg introduktion och löpande stöd av erfarna kollegor.
Du kommer bland annat att:
• Utföra daglig lokalvård, till exempel städning av kontor, entréer, korridorer och hygienutrymmen
• Hantera golvvård enligt rutiner, med rätt maskiner och medel
• Följa säkerhetsrutiner och arbetsinstruktioner noggrant
• Bidra till god stämning och bra samarbete i teamet
• Ha kontakt med kunder på ett trevligt och professionellt sätt
Vem Vi Söker
Vi letar efter dig som vill jobba, lära dig nya saker och som gillar ordning och reda. Erfarenhet av lokalvård är ett plus, men det viktigaste är din inställning.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
• Är minst 18 år och kan jobba större delen av sommaren
• Är ansvarsfull, noggrann och punktlig
• Trivs med fysiskt arbete och att hålla igång under dagen
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har lätt för att samarbeta med andra i ett multikulturellt team
Varför Jobba Hos Northclean?
Här blir du inte bara "sommarvikarie nummer X" utan en viktig del av gänget. Vi erbjuder:
• Kollektivavtal med schyssta villkor
• Friskvårdsbidrag och fokus på hälsa och välmående
• Utbildning via vår interna yrkesskola - du får lära dig lokalvård på riktigt
• Goda möjligheter till fortsatt utveckling och framtida jobb
• En inkluderande och hjälpsam arbetsmiljö med mycket lagkänsla
Praktisk Information
Tjänst: Sommarvikariat inom lokalvård
Plats: Höganäs med omnejd
Omfattning: Varierande, beroende på uppdrag och behov
Arbetstider: Kan vara förlagda till morgon, dag, kväll och ibland helg - motprestationen är bra flexibilitet i schemaläggningen
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan via vår ansökningslänk/rekryteringssystem så snart som möjligt. Urval sker löpande. Ersättning
fast lön+rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et deltidsjobb. Arbetsgivare Northclean Facility Services AB
Arbetsplats
Förenade Service i Sverige AB Jobbnummer
9805456