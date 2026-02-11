Norrtullskolan söker Lärare 4-6
2026-02-11
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Norrtullskolan har två paralleller i varje årskurs F-6. Vi har ca 320 elever och 180 av dem eleverna går på någon av våra 4 fritidshemsavdelningar.
Skolan ligger på norr i Eksjö och har närhet till stad, kultur och natur.
Vi är ca 55 personer som arbetar på skolan med det gemensamma målet att alla ska må bra, vara trygga och lyckas med sitt skolarbete.
Skolans arbete präglas av en samarbetskultur där vi gärna delar med oss till varandra och där alla hjälps åt.
Likabehandlingsarbetet på skolan är en central del som alla är delaktiga i och vi har ett nära samarbete mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem för att våra elever ska få en så bra helhet som möjligt.
De närmaste åren har vi förmånen att få vara med om att en ny skola kommer att byggas. Detta ger oss många spännande utmaningar för att verkligen leva upp till vår vision att vi lär oss tillsammans.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad grundlärare. Du kommer vara klasslärare i åk 6. Du har övergripande ansvar för din klass. Ni är tre pedagoger som tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Du kommer att ha huvudansvar för undervisning i vissa ämnen.
Det närmsta året kommer vi bygga ny skola vilket gör att åk 6 har undervisning förlagd på I12 området. Det skapar goda förutsättningar för arbetslaget att tillsammans forma undervisningen.
Till arbetslaget finns specialpedagog samt resurs som stöd för både elever och pedagoger.
Du förväntas dokumentera och följa upp elevernas kunskaper i Haldor samt använda Onenote för egen och gemensam planering.
Du förväntas arbeta med elevers delaktighet och inflytande där kooperativt lärande är en naturlig del i undervisningen.Kvalifikationer
Du är utbildad grundlärare åk 4-6.
Du har kunskaper inom NPF.
Du arbetar för att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du har ett flexibelt förhållningssätt.
Du är strukturerad i ditt arbete.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
