Försvarsmakten / Lagerjobb / Boden2021-04-09Vi söker en medarbetare till Logistikenheten/ Försörjningsavdelning Boden vid Norrbottens regemente (I 19)Verksamheten har till uppgift att tillhandahålla de förnödenheter och transporter som förbanden behöver för att genomföra utbildning, övning, beredskap och insats. Verksamheten vid FörsA Boden består av cirka 70 anställda placerade i Boden, Kiruna, Östersund och HärnösandHuvudsakliga arbetsuppgifterUppgifterna består främst av förrådsarbete vid försörjningsavdelningens samtliga förekommande arbetsuppgifter som bland annat består av gods- lager- och förrådshantering, materiel- och registervård. Det förutsätter en god servicenivå och servicekänsla för att leverera rätt stöd till de förband som Försörjningsavdelningen stödjer. En del tunga lyft och arbete utomhus vid alla årstider förekommer. Du kommer även att stödja och delta vid Försörjningsavdelningens övriga uppgifter samt delta i övningar.2021-04-093-årig gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga.Körkort klass B.MeriterandeTidigare anställd i FM.Kunskap om Försvarsmaktens materiel.Tidigare erfarenhet inom förrådshållning/lagerarbete/transporthantering.Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem SAP/ PRIO avseende Materiel- och förnödenhetsprocessen.Förarbevis truck.Gällande militärt förarbevis hjullastare.Gällande militärt förarbevis tung lastbil och/eller körkort klass C.God fysisk förmåga.Dokumenterad god datorvana.Vi söker dig som har stor social kompetens och servicekänsla.Du har lätt för att ta kontakt med människor och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar.Du är inte främmande för att arbeta självständigt och är lojal, flexibel, noggrann och ordningsam som person.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här befattningen.Tillträde enligt överenskommelse dock tidigast 2021-06-01.Arbetsort: BodenFlexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas.Individuell lön tillämpas i Försvarsmakten.Anställningen är civil tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.Resor i tjänsten och arbetsrotation inom och utom avdelningen förekommer med kortare eller längre tid på annan ort.Anställningsintervjuer kommer att genomföras under vecka 18.För mer information om befattningen vänligen kontaktaChef Insatsorganisationsdetaljen Anders Åbrink Jonsson, 070-691 04 17Chef Förrådssektionen Lisa Eriksson, 073-048 18 12Fackliga representanterFörsvarsförbundet: Per ErikssonSEKO-F: Ann-Charlotte AittamaaOF Bothnia: Per DavidssonSamtliga nås via växel: 0921-34 80 00Välkommen med din ansökan senast 2021-04-30.Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för tjänsten.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Norrbottens regemente I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet från Kiruna i norr till Härnösand i söder. I 19 ansvarar bland annat för att rekrytera och utbilda soldater till två mekaniserade bataljoner och en jägarbataljon. I 19 har uppdraget att utveckla jägarförmågan inom armén och vinterförmågan inom Försvarsmakten. Vid regementet finns en brigadstab med uppgift att leda delar av arméns förband under kris och krig, samt staben för Militärregion Nord, som ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen. Vid I 19 finns också sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30Försvarsmakten5683211