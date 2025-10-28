NO/MA/TK lärare åk 7-9
2025-10-28
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Bäckahagens skola är en F-9-skola i Bandhagen med ca 700 elever.
Här finns även anpassad grundskola åk 7-9, en mottagningsgrupp för nyanlända elever i årskurs 7-9 samt en RSU-grupp. Skolan har ett starkt fokus på trygghet, kunskap och framtidstro. Vi arbetar strukturerat med inkluderande undervisning och systematiskt kvalitetsarbete för att stärka måluppfyllelsen och gymnasiebehörigheten. En särskild satsning på jämställdhet präglar det kommande läsåret. Hos oss får du vara en del av ett ambitiöst team med hög delaktighet och stor arbetsglädje.
För läsår 25/26 är våra prioriterade områden:
• utveckla undervisningen i matematik
• öka elevernas närvaro
• språkutvecklande arbetssätt
• jämställdhetsarbete
Vi erbjuder
Friskvårdspeng
Din roll
Undervisning i åk 7-9 i MA, NO, (TK). Under kommande läsår kan det även förekomma undervisning i TK. Som lärare ansvarar du för planering, undervisning, bedömning och dokumentation. Ett delat mentorskap ingår i tjänsten i åk7 som man sedan följer kommande läsår.
Du ingår i ett arbetslag och du samarbetar med kollegor i ämneslag.
Din kompetens och erfarenhet
Du är utbildad lärare och du har lärarlegitimation i MA, NO och har flera års erfarenhet av att arbeta som lärare.
Du är en trygg ledare och har erfarenhet av att möta elevers olika behov. Du har erfarenhet av att bedriva undervisning som ger eleven möjlighet att utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Du är flexibel, samarbetsvillig och initiativrik och har alltid fokus på elevers lärande och kunskapsutveckling.
Du är lugn, stabil och har god självinsikt och anpassar ditt förhållningssätt beroende på situation.
Du uppskattar att jobba mot mål och fokuserar på ständiga förbättringar av verksamheten och ditt eget yrkesutövande och du har god samarbetsförmåga med kollegor, elever och vårdnadshavare.
Du är strukturerad, genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta språkutvecklande och att ha arbetat med jämställdhetsfrågor.
Meriterande:
Behörig i TK
Du har kunskap om elever med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Du har en god digital kompetens.
Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen Kontakt
Christine Molander christine.molander@edu.stockholm.se 08-50842444
9578485