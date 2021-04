NC-Slipare till maskinverkstaden på Saab - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Linköping

Här erbjuds du en utvecklande roll med ett gediget hantverk i fokus. Tillsammans med en mindre grupp härliga och erfarna kollegor ansvarar du för att slipa verktyg till produktionen på Saab Aeronautics.2021-04-09Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där mångfald ses som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.Saabs affärsområde Aeronautics erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Mest känt av dessa är Gripensystemet där Aeronautics har ett helhetsansvar från utveckling till försäljning och även support på sålda flygplan.I rollen som NC-slipare kommer du tillsammans med en mindre arbetsgrupp ansvara för tillverkning, kvalitet och leverans av verktyg så som borrar, gängtappar och brotschar till olika fräsmaskiner och avdelningar på Saab. Arbetsuppgifterna innebär nytillverkning och slipa verktyg med konventionella maskiner eller med hjälp av NC-maskiner i olika typer av material.Som slipare är mätning, ritningsläsning och verkstadsvana en förutsättning för att lyckas. Vi söker dig med ett personligt engagemang och en vilja att utvecklas i arbetet där hantverket står i fokus. I början av din anställning får du lära dig alla grunder i arbetet tillsammans med faddrarna på avdelningen. Arbetstiderna är dagtid.Rollen som NC-slipare innebär dagligt samarbete och kommunikation med den övriga produktionsverksamheten vilket kräver att du är serviceinriktad och kan agera problemlösande. Vi värdesätter att du är trygg i dig själv och ansvarsfull som person då arbetet till stora delar är individuellt.För att trivas i rollen och leva upp till förväntningarna ser vi att du;Har verkstadsvana eller erfarenhet av verktygsslipningHar formseende och hanterar ritningsläsningErfarenhet av mätinstrument såsom mikrometer och/eller trepunktsmätareDet är meriterande om du har utbildningsbakgrund och/eller arbetslivserfarenhet som NC-operatör eller om du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du har anlag för att arbeta praktiskt med händerna samt att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.AnsökningsförfarandeUrvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan på www.skill.se redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Detta är initialt ett konsultuppdrag via Skill med goda chanser till förlängning/eventuellt övertag till Saab därefter.Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Emma Eriksson på mailadress emma.eriksson@skill.se eller på telefon 013-4738161Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.