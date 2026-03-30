Data Engineer
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Data Engineer för ett uppdrag i Göteborg.
Vår kund inom domänen för digitala tjänster söker en Principal Platform Engineer till sitt team för Data & Analytics Operations.
Rollen: Som Principal Platform Engineer kommer du att vara en del av en organisation inom Data, Analytics & AI som driver transformationen mot en datadriven kultur. I denna roll kommer du att bygga, utveckla och drifta en data-plattform baserad på AWS och Databricks. Du säkerställer att plattformen är stabil, intuitiv och skalbar för avancerad analys, Machine Learning och AI-tjänster.
I samarbete med dataanalytiker och datavetare möjliggör du effektiv datautforskning genom att utforma pålitliga dataflöden och plattformsfunktioner. Teamet arbetar med ständiga förbättringar inom datainsamling, testning, verktyg och automatisering. För seniora sökande finns möjligheter att leda kollegor i projekt eller bidra till teknikval och framtida färdplaner för teamet.
Din Profil
Vi söker dig som är en expert på att utveckla och underhålla robusta dataplattformar i molnmiljö. Vi förväntar oss att du är mycket skicklig inom:
Infrastructure as Code (IaC): Särskilt modulär och väldokumenterad Terraform.
Dataplattformar: Expertis inom Databricks (workspace-optimering, klusterkonfiguration och governance).
Cloud: Solid kunskap inom AWS (S3, IAM, nätverk och kärntjänster för data).
Kodning & Automatisering: Erfarenhet av SQL, PySpark och CI/CD-flöden (exempelvis GitHub Actions).
Som person är du analytisk, strukturerad och en innovativ lagspelare som älskar problemlösning. Du är kommunaktiv och ser interna team som dina kunder, där du validerar behov innan du implementerar tekniska lösningar. Du har en relevant högre utbildning och håller dig uppdaterad med de senaste trenderna inom professionen.Kvalifikationer
Giltigt arbetstillstånd i Sverige.
Placering i Göteborg.
Uppdragsinformation
Uppdragslängd: 2026-04-15 till 2027-03-31
Placeringsort: Göteborg
Svar önskas snarast, dock senast 2026-04-04.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss på Professional Galaxy.
Ansök gärna redan idag, då urval och intervjuer sker löpande. Ansök genom att bifoga ditt CV (vi önskar inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Att besvara frågorna är en förutsättning för att ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
