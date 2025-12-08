Nätverkstekniker
Nordlo Växjö & Ljungby AB / Supportteknikerjobb / Växjö
2025-12-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordlo Växjö & Ljungby AB i Växjö
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team, med möjlighet att tillsammans förbättras och utvecklas? Är du strukturerad och ambitiös och vill jobba på ett företag som lyfter sina medarbetare för att lyckas i sin roll?
Då har vi jobbet för dig,
Hos oss får du trevliga, vassa kollegor som gillar det vi gör och har kul på jobbet.
Vi jobbar för att det ska finnas en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi vill vara bäst i branschen på att ta hand om våra medarbetare, och det gör vi genom delaktighet, personligt ansvar, utveckling och en bra teamkänsla.
Information om oss
Nordlo bildades 2018, med fokus på rådgivning och lokal förankring ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för såväl nationella som internationella organisationer. Nordlo har idag drygt 1000 medarbetare på 46 orter i Sverige och Norge.
Nordlo Växjö & Ljungby har idag 108 medarbetare som arbetar på våra kontor i Växjö och Ljungby. Vi söker nu nätverkstekniker med placering i Växjö.
Vi söker en erfaren och engagerad nätverkstekniker med kompetens inom datacenter- och core-nätverksmiljöer. Du är en analytisk och lösningsorienterad person som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Med din tekniska expertis och serviceinriktade inställning säkerställer du stabil och säker drift för både interna system och våra kunder.Beskrivning
Som nätverkstekniker ansvarar du för drift, underhåll, optimering och utveckling av vår centrala nätverksinfrastruktur i datacenter- och core-miljö. Du arbetar även med avancerad felsökning, säkerhetsförbättringar samt planering och genomförande av strategiska nätverksprojekt. En del av arbetet innefattar även kundnära tekniska insatser och rådgivning.
Vi ser att du har erfarenhet enligt nedan:
Vi söker dig med gedigen erfarenhet som nätverkstekniker, med djupgående kunskaper inom routing, switching och brandväggar i affärskritiska miljöer. Du har arbetat med avancerad nätverksdesign, felsökning och optimering i datacenter- och core-nätverk.
Du är van vid att hantera komplexa nätverksmiljöer och har erfarenhet av att arbeta med redundans, säkerhet och prestandaförbättringar. Erfarenhet av automationsverktyg och scripting är meriterande.
Då våra kundkontakter sker på både svenska och engelska ska du obehindrat kunna hantera detta i både tal och skrift.
Följande kunskaper, färdigheter och erfarenheter är nödvändiga för att kunna utföra denna roll:
- Djup teknisk kompetens inom nätverk - Erfarenhet av design, installation, konfiguration och support av nätverksinfrastruktur i affärskritiska miljöer.
- Avancerad kunskap om routing, switching och säkerhet - Fördjupad förståelse för nätverksprotokoll, redundanslösningar och säkerhetsprinciper.
- Erfarenhet av brandväggar och säkerhetslösningar - Konfigurering och hantering av brandväggar samt säkerhetsfunktioner som ex. VPN, IPS/IDS och segmentering.
- Grundläggande förståelse för servermiljöer och virtualisering - Kännedom om Windows Server och virtualiseringsplattformar såsom VMware, Hyper-V eller KVM.
- Förmåga att automatisera och effektivisera nätverksdrift - Erfarenhet av skriptning och nätverksautomation är meriterande.
- Serviceinriktad och lösningsfokuserad inställning - Förmåga att se saker ur kundens perspektiv och leverera högkvalitativa lösningar.
Meriterande kunskaper:
- Erfarenhet av Linux och nätverksadministration i Linux-miljöer.
- Relevanta certifieringar såsom CCNP, JNCIP, NSE eller motsvarande
- Erfarenhet av att arbeta med flera större nätverksfabrikat, inklusive enterprise- och datacenterlösningar. (ex. Cisco, Fortinet, HPE/Aruba, Palo Alto eller Juniper)
- Kunskap om SDN, nätverksautomation och scripting (ex. Ansible, Python eller Bash).
- Erfarenhet av övervakning och analys av nätverksprestanda..
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan senaste ansökningsdag.
Fast lön
Nordlo Kontakt
Paul Gustavsson 0470-782802
