Nätverkstekniker

Nordthink AB / Supportteknikerjobb / Vellinge
2025-10-06


Visa alla supportteknikerjobb i Vellinge, Malmö, Svedala, Trelleborg, Burlöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordthink AB i Vellinge, Malmö, Trelleborg, Älmhult eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren nätverkstekniker som kan ansvara för utveckling, drift och optimering av företagets IT-system och digitala plattformar. Du kommer att arbeta med systemarkitektur, backend-utveckling, dataintegration och nätverkssäkerhet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: nordthink@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordthink AB (org.nr 556990-1696)
Spikgatan 2 (visa karta)
235 32  VELLINGE

Arbetsplats
Nordthink Innovation

Jobbnummer
9543271

Prenumerera på jobb från Nordthink AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordthink AB: