Nätverkssupport
2Complete AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-04-14
Vad vi erbjuder
Flera av våra kunder i Stockholm söker nu engagerade medarbetare inom felsökning mot nätverk. Du blir en viktig del av ett team som hanterar driftkritisk support och incidenthantering i komplexa IT- och nätverksmiljöer. Arbetet sker oftast på plats men distansarbete kan förekomma på några arbetsplatser. Beroende på kundens riktlinjer kan olika schemaläggning förekomma, men arbete efter rullande schema under dag, kväll och natt kan förekomma.Detta är en tjänst som inleds med visstidsanställning eller konsultuppdrag, men med mycket goda möjligheter till tillsvidareanställning. Du erbjuds en utvecklande roll i moderna arbetsmiljöer där samarbete, ansvarstagande och teknisk problemlösning står i centrum.Vad tjänsten innebär
I rollen arbetar du med att:
Supportera kunder, kollegor och leverantörer via ärendehanteringssystem
Hantera och åtgärda incidenter, avbrott och larm i nätverksmiljöer
Felsöka, eskalera och fördela ärenden för att upprätthålla effektiv arbetsfördelning
Dokumentera händelser och ta fram rapporter vid större incidenter
Bidra till förbättring av rutiner, processer och dokumentation inom servicedesk
Arbetet sker ofta tillsammans med en kollega, men det förekommer även pass där du arbetar självständigt.Vem vi söker
Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med ett starkt kundfokus och som trivs i en roll där du snabbt behöver växla mellan olika uppgifter. Du är självgående, noggrann och har ett intresse för att utvecklas inom nätverk och IT-drift.För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom nätverk eller telekommunikation, eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst två års erfarenhet från kundsupport, helpdesk eller intern IT-support
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande är om du har Cisco-kompetens, exempelvis genom CCNA-certifiering eller motsvarande, men det är inte ett krav.
Relevanta certifikat, exempelvis inom ITIL eller liknande, är meriterande.
Detta är en möjlighet för dig som vill ta nästa steg i karriären tillsammans med flera spännande och teknikintensiva kunder - med siktet inställt på en långsiktig tillsvidareanställning. Har du frågor om dessa tjänster är du mer än välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt. 2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
2Complete Kontakt
Head of Recruitment
Joel Claeson joel@2complete.se +46704975518 Jobbnummer
9853718