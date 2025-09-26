Nattreceptionist tillsvidare - Front of House
Holiday Club Sport and Spa Hotels AB / Receptionistjobb / Åre Visa alla receptionistjobb i Åre
2025-09-26
Holiday Club Åre söker nattreceptionist till avdelningen Front of House
Hos Holiday Club är målet att leverera service och ett bemötande i världsklass. I vår reception är vi ofta både den första och den sista kontakten som våra gäster har och vi sätter alltid gästens intresse i första rummet. Vi delar med oss av våra tips som bidrar till positiva upplevelser både inom vårt äventyrshotell som runtom i Åre. Vi tar dagligen hand om både hotell- och lägenhetsgäster, besökare till vårt upplevelsebad och vårt SATS-gym, våra event och möten samt ger löpande intern service till våra kollegor. Holiday Clubs reception är en mittpunkt för hotellet och även för Åre som by. Vi har öppet dygnet runt, året runt och får dagligen möta alla typer av frågor som rör hotellet men också Åre by.
Som vår nattreceptionist arbetar du nattetid (7 dagar arbete 7 dagar ledighet) med att säkerställa en effektiv och kvalitativ drift av reception och hotellrum. Du är också med och bidrar till en positiv utveckling av vår kundnöjdhet. För att trivas i rollen är du en självständig och lösningsorienterad person som gillar att ta ansvar, då du större delen av ditt arbetspass är den enda personalen på plats i huset. Du gillar ordning och reda och ser nyttan i att arbeta proaktivt. Du har god kommunikationsförmåga och för alltid dialog med dina kollegor om hur arbetspasset har varit för bästa överlämning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Receptionsarbete
Service och värdskap till både interna som externa gäster
Säkerställa en välkomnande och trevlig lobbymiljö
Du som söker:
Har minst två års erfarenhet av kundservice
Är flytande i svenska och engelska (tal och skrift)
Är serviceorienterad och utåtriktad
Meriterande:
Receptionsarbete
Relevant systemkunskap (gärna Picasso)
Kassaarbete
Tjänstegraden är 89% med tillträde i slutet av oktober och är en tillsvidaretjänst. Du rapporterar till våra Teamledare Front of House. Intervjuer och rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under rekryteringsperioden. Kollektivavtal mellan Visita och HRF tillämpas. Företaget innehar lokalt årsarbetstidsavtal.
För eventuella frågor kring tjänsten vänligen kontakta elin.olsson@holidayclub.se
eller sara.carlbom@holidayclub.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Holiday Club Sport and Spa Hotels AB
(org.nr 559032-5733), http://www.holidayclub.se Arbetsplats
Holiday Club Åre Kontakt
Elin Olsson elin.olsson@holidayclub.se Jobbnummer
9528394