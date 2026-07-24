Nattpersonal

Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-07-24


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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag? Vi söker nu engagerad, ansvarstagande och omsorgsfulla medarbetare till vår hemtjänst för arbete vardagar och varannan helg. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor och bidra till trygghet, omsorg och livskvalitet i deras hem. Du kommer att utgå från något av våra kontor i Hagsätra eller Fruängen. Ni kommer att vara tre personer som jobbar tillsammans med fasta besök, dubbelbemanningar och larm.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: malin.mekic@omsorgsfamiljen.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Omsorgsfamiljen H.E.M Vård & Omsorg AB (org.nr 556843-7056)
Hagsätra Torg 44 (visa karta)
124 73  HAGSÄTRA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Omsorgsfamiljen H E M Vård & Omsorg AB

Kontakt
Verksamhetschef
Malin Mekic
malin.mekic@omsorgsfamiljen.se
072-1719902

Jobbnummer
10011071

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