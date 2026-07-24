Stor- och flyttstädare - One Time Uppsala/ Knivsta
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Knivsta Visa alla städarjobb i Knivsta
2026-07-24
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, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
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HEMFRID SÖKER STOR- OCH FLYTTSTÄDARE I UPPSALA – BLI EN DEL AV VÅRT TEAM!
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet, alltid med kvalitet och omtanke.
Nu söker vi dig som vill arbeta som stor- och flyttstädare i vårt One Time team i Uppsala med omnejd. Hos oss blir du en del av ett internationellt team med kollegor från hela världen, tillsammans levererar vi service i världsklass!
Vad erbjuder vi?
• En tjänst på 75 %
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Fast månadslön – samma lön varje månad
• Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänst
• Betalt restid mellan kunderna
• Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
• Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
• Gratis mobilabonnemang
• Kostnadsfri utbildning i hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
• Field Lead/Buddy – kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
• Teamträffar och gemensamma fester
Vi letar efter dig som:
Tycker om att jobba i team med andra kollegor
Ha tidigare erfarenhet inom städning
Är engagerad och vill utvecklas inom städning
Pratar svenska eller engelska
Kunna arbeta flexibla timmar
Det är starkt meriterande om du har körkort (B), och gärna egen bil
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska eller motsvarande.
Som Stor- och Flyttstädare arbetar man ofta i grupp, möter nya kunder och miljöer varje dag och är trygg i att ta ansvar för både utförande och slutbedömning av städningen.
Vår process
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för den här tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig! ✨
HEMFRID IS LOOKING FOR DEEP CLEANERS AND MOVE-OUT CLEANERS IN UPPSALA – JOIN OUR TEAM!
Hemfrid is Sweden's largest home cleaning company. We help our customers with cleaning, window cleaning, and other home services – always with quality and care.
We are now looking for you who want to work as a Deep Cleaner / Move-out Cleaner in our One Time team in Uppsala and surrounding areas. With us, you will become part of an international team with colleagues from all over the world, together delivering world-class service!
What do we offer?
A 75% position
Collective agreement and secure employment conditions
Fixed monthly salary – the same salary every month
Mileage compensation between customers if you use your own car for work
Paid travel time between customers
Insurance (health, liability, and occupational pension)
We care about your health! That's why we offer a wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile phone subscription
Free training in home cleaning and further education in service and cleaning
Field Lead/Buddy – a contact person and support for employees in the field
Team meetings and social events
We are looking for someone who:
Enjoys working in a team with other colleagues
Has previous experience in cleaning
Is committed and wants to develop within cleaning
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
Holds a Category B driver's license (strongly preferred), preferably with access to a car
Previous experience as a home cleaner, housekeeper, or similar is highly meritorious.
As a Deep Cleaning and Move-Out Cleaner, you often work in teams, meet new customers and environments every day, and are confident in taking responsibility for both the execution and final quality assessment of the cleaning.
Our process
As part of our recruitment process, we conduct background checks. To be eligible for this position, you need to have a Swedish personal identity number or coordination number.
Apply today! ✨
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
If you have questions, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024194-2115087". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Sylveniusgatan 5 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10011005