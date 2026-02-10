Natt Receptionister - Sommar 2026
2026-02-10
NATTUGGLA? NATTIS? NATTPORTIER?
Vi söker nattreceptionist som älskar service och som kan ta ett stort eget ansvar och trivs att jobba på natten.
Vem är du?
Tjej eller kille, som vill arbeta i en omväxlande miljö.
Du som älskar att jobba med service på toppnivå.
För att trivas på detta jobb behöver du vara handlingskraftig, flexibel, strukturerad och gilla att vara företagets ansikte utåt.
Vi söker dig som är glad, utåtriktad och sprider positiv energi.
Tjänsten kräver att du tar stort eget ansvar och vi ser att du har minst 2 års erfarenhet av liknande arbete.
Du får gärna ha en blick för detaljer, och vara noggrann, vara öppen för att prata med gäster, och veta att service är A och O inom vår bransch.
Vad får du?
En fantastisk arbetsplats precis intill strandkanten,
personalförmåner i vårt SPA och restaurang,
lön enligt kollektivavtal
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten består av sedvanliga arbetsuppgifter såsom in- och utcheckning
Hantering av telefonväxel och kassa och bokningar
Viktigast av allt: att du kan ge våra gäster den allra bästa service.
Arbetet innebär varierade arbetstider på olika veckodagar på natten.
TanumStrand är en stor anläggning med stort utbud. Vi är ett gäng med lika mycket mångfald i vårt team som vi har gäster. Vi ser därför med spänning framemot att få din ansökan och höra varför du är en servicehjälte och varför just du vill jobba på vår plats på jorden med världens vackraste skärgård som utsikt.
Ansökan mailas till asa.ydal@tanumstrand.se
Bifoga personligt brev med CV.
Tjänsterna är först och främst för sommarperioden men kan komma att tillsättas tidigare och förlängas vid behov. Tillträde enligt överenskommelse.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.tanumstrand.se
457 95 GREBBESTAD
)
457 95 GREBBESTAD Arbetsplats
