Näringslivsutvecklare
2025-10-31
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Välkommen att arbeta med oss för Sveriges viktigaste tillväxt.
Som näringslivsutvecklare kommer du att vara en nyckelperson i kommunens arbete med att skapa goda förutsättningar för företag att växa och utvecklas. Du är en viktig ambassadör för Karlskrona både i mötet med företagare och samarbetspartners och genom att aktivt bidra till att stärka bilden av kommunen som en attraktiv plats för näringsliv och innovation.
Du arbetar på Tillväxt- och näringslivsavdelningen, där vi tillsammans skapar möjligheter för både befintliga företag och nya etableringar. Expansion och utveckling i existerande företag och nya etableringar är i hög grad beroende av kommunens förmåga att samarbeta och samordna arbetet över förvaltningsgränserna - här kommer du spela en viktig roll. Du kommer att ha ett nära samarbete med aktörer som exempelvis Blekinge Tekniska Högskola, Blue Science Park och andra regionala och nationella partners.
I rollen ingår att:
* Bygga goda och förtroendeingivande relationer som leder till konkreta resultat.
* Bidra till att Karlskrona kommun har en tydlig, hållbar och kontinuerlig dialog med näringslivet.
* Arbeta tvärfunktionellt med andra avdelningar inom kommunen, såsom samhällsutveckling, mark- och exploatering och kompetensförsörjning.
* Arbeta både strategiskt och operativt och verkställa de projekt och uppgifter som du engageras och deltar i.
* Identifiera, kommunicera och aktivt marknadsföra de möjligheter och konkurrensfördelar som Karlskrona erbjuder både för företag som vill växa och för människor som vill leva och verka här.
* Utmana invanda strukturer och arbeta proaktivt och nytänkande för att skapa förändring.Kvalifikationer
Kvalifikationer Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning (eller annan utbildning som bedöms relevant) exempelvis inom företagsekonomi, entreprenörskap, samhällsplanering, marknadsföring eller statsvetenskap.
* Erfarenhet av att bygga nätverk och skapa långsiktiga relationer.
* Förståelse för kommersiella etableringsprocesser och insikt i hur tillväxt kan stimuleras hos etablerade företag.
* God kommunikativ förmåga i både svenska och engelska.
* Det är meriterande om du har:
* Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom företagsutveckling, etableringsarbete, näringslivsfrämjande insatser eller affärsutveckling gärna med fokus på små och medelstora företag (SME).
* Drivit eget företag eller haft en ledande roll i ett företag.
* Erfarenhet av att arbeta i eller med en politiskt styrd organisation.
* Kunskap kring och nätverk i det lokala näringslivet.
Vi söker en person som är:
* Initiativrik, självgående och nyfiken.
* Utvecklingsinriktad och vågar prova nya vägar.
* Strukturerad och ordningsam.
* En teamspelare med stark egen drivkraft och ansvarskänsla.
* Vi söker dig som självständigt söker upp nya utmaningar, får saker att ske och drar igång aktiviteter och projekt.
Vi söker söker dig är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
