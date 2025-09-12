Näringslivssamordnare
Välkommen till samhällsutvecklingsförvaltningen - hjärtat av Haparandas framtid! Vi ansvarar för bygg- och miljö, kultur- och fritid, tekniska frågor, utveckling och näringsliv. Tillsammans skapar vi ett hållbart och attraktivt Haparanda för alla som bor, verkar och besöker kommunen.
Hos oss arbetar vi med att tillgängliggöra, underhålla, förvalta och utveckla kommunens fysiska miljö, infrastruktur och transporter. Vårt mål är att skapa ett Haparanda där invånare, företagare och besökare trivs och frodas.
Vi söker nu engagerade och kreativa medarbetare som vill vara med och forma framtidens Haparanda. Här får du möjlighet att göra skillnad på riktigt, i en dynamisk och inspirerande arbetsmiljö. Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till en hållbar framtid?Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv i Haparanda? Nu söker vi en engagerad näringslivssamordnare som vill vara med och bidra till att fler företag ska trivas, utvecklas och växa i Haparanda.
Om rollen
Som näringslivssamordnare är du en viktig länk mellan alla olika tjänstepersoner och kompetenser inom kommunen och det lokala näringslivet, potentiella etablerare och inflyttare. Du är en nyckelperson som ser till att viktig information hamnar rätt i rätt tid. När du upptäcker något som kan förbättras tar du chansen att driva utvecklingen framåt - allt för att Haparanda kommun ska kunna ge bästa möjliga service.
I Haparanda kommun arbetar vi målmedvetet för ett gott näringslivsklimat. Du möter våra lokala företag och andra aktörer på marknaden för att hålla dig uppdaterad och skapa relevans i arbetet för Haparandas utveckling. Genom närvaro och god dialog med våra företag och tillsammans med kollegor planerar och genomför du aktiviteter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagande i kommunen. Du är med och formar framtidens företagsklimat genom att lyssna in företagens behov, driva förbättringsområden och arbeta för en enkel och tillgänglig kommunal service.
I ditt uppdrag ingår också arbetet med att guida inflyttare. I stora drag handlar uppdraget om att välkomna individer på ett sätt som ökar intresset för vår kommun och för våra arbetsgivare. Vi vill ge upplevelsen av ett varmt välkomnande och underlätta för etablering i Haparanda.
En stor del av arbetet innebär ett nära samarbete med företagsorganisationer, näringslivet i stort och kommunens verksamheter. I uppdraget med att guida inflyttare kommer du också ha kontakt med privatpersoner från olika delar av Sverige och övriga världen. Det är uppgifter som kräver stor kreativitet, eget driv, mod och ett stort engagemang för Haparanda.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du en utåtriktad person med hög servicekänsla och har god förmåga att bygga relationer. Du trivs i en dynamisk miljö där den ena dagen inte är den andra lik och du har en utvecklingsorienterad inställning.
Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, ekonomi, kommunikation eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av näringslivsutveckling, projektledning eller kommunal verksamhet är meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, har förmåga att lyssna och förstå olika aktörers behov samt kan anpassa din kommunikation efter situation och målgrupp. Vidare krävs ett strukturerat arbetssätt, självständighet och förmåga att prioritera bland varierande arbetsuppgifter. Vi värdesätter också kreativitet och intresse för samhällsfrågor samt förståelse för näringslivets roll i den lokala utvecklingen. B-körkort är ett krav för tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta med näringslivsfrågor, projektledning eller liknande utvecklingsarbete, gärna inom offentlig sektor.
• Kan skapa och utveckla relationer, har god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor.
• Är initiativrik, självständig och har förmåga att driva processer från idé till resultat.
• Har relevant utbildning, till exempel inom ekonomi, samhällsvetenskap, kommunikation eller annan bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
• Har B-körkort.
Vi tillämpar löpande intervjuer, så skicka in din ansökan redan idag!
