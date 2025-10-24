Nämndssekreterare
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
Tjänsten är placerad inom kanslifunktionen som har huvudansvar för den samlade administrationen av de politiska beslutsprocesserna. Kansliet är en central avdelning nära kommunledning och politik som utöver beslutsprocesser ansvarar för bland annat valadministration, växelfunktion samt hemsida. Kansliet är en liten grupp på fyra personer som jobbar i nära samarbete med varandra.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som nämndsekreterare kommer du att samordna, administrera och hantera ärenden för en eller flera nämnder vars beslutsprocess du har huvudansvaret för. Tillsammans med dina kollegor på kansliet är ni ett expertteam på politisk hantering och beredning av ärenden. Gemensamt skapar ni en gedigen kunskapsbank och stöttar varandra i ert dagliga arbete. I arbetsuppgifterna ingår att granska och sammanställa underlag till nämnd och utskott, förvalta nämndens ärendelista, sammankalla och samordna beredningsprocessen, föra protokoll samt utföra efterarbete. Att säkerställa en hög kvalitet samt rättssäkerhet är en självklarhet. Intern rådgivning och vägledning till tjänstepersoner och förtroendevalda ingår som en stor del i arbetet. Andra uppgifter är bland annat växelavlösning. Tjänsten kan innebära visst kvällsarbete då nämnderna kan sammanträda på kvällstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* eftergymnasial utbildning med statsvetenskaplig eller juridisk inriktning alternativt annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
* erfarenhet av arbete som nämndsekreterare eller liknande funktioner inom offentlig förvaltning.
* förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och är tydlig i din kommunikation.
* hög IT-mognad och är van vid att kunna sätta dig in i nya IT-system. Detta då nämndprocessen är digital.
Som person söker vi dig som gillar ett högt tempo, är processmedveten men samtidigt kan ställa om vid oförutsedda händelser. Du uppskattar att vara drivande, komma med idéer om förbättring och att samverka med många runt omkring dig. Du har förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation och vilka roller som finns. Du kan sätta på dig de kritiska glasögonen och ifrågasätta samtidigt som du är flexibel och lyssnar in andra. Att vara pedagogisk och att kunna ge kritisk feedback är viktigt för denna roll. Du är självständig, strukturerad och gillar blandningen mellan att ha ett cykliskt arbete och att ibland ha en vardag som präglas av snabba omställningar. Självklart är du noggrann och ansvarsfull. Hög kvalitet förväntas även under perioder med högre arbetsbelastning. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
