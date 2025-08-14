Nalen Söker Kock
Nalen Evenemang & Konferens AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nalen Evenemang & Konferens AB i Stockholm
Nalen Restaurang är en skön Stockholmsbistro med fokus på kvalitet och hållbarhet som serverar både klassisk och modern svensk mat, ofta med en personlig touch. Vi är Svanenmärkta, och vårt mål är att laga all mat från grunden med riktigt bra råvaror. Vi som lagar maten är ett team på sex personer och en kökschef. Nalen Restaurangen är öppen lunch måndag-fredag och kväll onsdag-lördag. På luncherna är det ett högt tempo med mycket businessfolk och på kvällarna är det en härlig familjär bistrokänsla med hög service och blandat klientel.
Vi har också en stor festvåning där vi serverar luncher och middagar till sällskap upp till 300 personer.
Vi söker nu en utbildad kock på heltid, tillsvidare, för att bli en del i vårt team. Vi förutsätter att du, liksom oss, har ett genuint matintresse som trivs med det svenska köket.
Arbetstiderna är varierande med dagar, kvällar och helger. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: joakim.ericsson@nalen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nalen Evenemang & Konferens AB
(org.nr 556640-8794)
Regeringsgatan 74 (visa karta
)
111 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Nalen Evenemang & Konferens AB Kontakt
Joakim Ericsson joakim.ericsson@nalen.com Jobbnummer
9459282