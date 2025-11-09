Nagelteknolog sökes till Uddevalla
NT Nail & Spa / Hälsojobb / Uddevalla Visa alla hälsojobb i Uddevalla
2025-11-09
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NT Nail & Spa i Uddevalla
, Göteborg
eller i hela Sverige
(Eftersom många nagelteknologer är av vietnamesisk härkomst så har vi valt att annonsera även på vietnamesiska för att nå ut till flera. Annonstexten på vietnamesiska finns längre ned på sidan)
Svenska
Vi på salongen NT Nail & Spa i Uddevalla söker nu en nagelteknolog för att förstärka vårt team. Vi är en mindre nagelsalong i en mindre ort som har haft väldigt svårt med rekrytering av kompetent arbetskraft. Är du en erfaren nagelteknolog, eller nyutbildad som gärna vill växa med oss? Letar du också efter en arbetsplats med kollektivavtal och en chans att utvecklas? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2025-11-09Dina arbetsuppgifter
Som nagelteknolog arbetar du mestadels direkt mot kund, ibland tillsammans med övriga kollegor för att tillsammans skapa en unik upplevelse som våra kunder förtjänar. Du arbetar med akryl eller gelé. Du finns som en stabil tjänsteutövare som kan skapa trygghet för företaget och föra våra kunder.Kravprofil för detta jobb
Utbildad nagelteknolog (meriterande om du har flera års erfarenhet inom skönhetsbranschen)
Flexibel med arbetstider
Serviceminded
Utöver ovanstående krav, så värdesätter vi om du talar svenska, engelska och/eller vietnamesiska.Om tjänsten
Tjänsen avser en tillsvidareanställning på heltid (40 timmar / vecka). Provanställning kan tillämpas. Vi ser gärna att du kan starta så snart som möjligt.
Individuell lönesättning med lägstalönen enligt kollektivavtal som finns tecknat mellan arbetsgivaren och Handelsanställdas Förbund (Skönhetsvårdsavtalet).
_________________________
Ting Vit
Salong nail NT Nail & Spa Uddevalla hin ang tìm mt th nail cng c i ng. Chúng tôi là mt salon nh mt thành ph nh mà trong thi gian quá ã gp rt nhiu khó khn trong vic tìm lao ng có trình . Bn ang là mt th nail có kinh nghim? hay mi vào ngh và mun phát trin cùng chúng tôi? Bn cng mun tìm công vic mt ni làm vic vi quyn li tt có hp ng công oàn, và ni làm vic cho bn c hi phát trin? Vy thì bn chính là ngi chúng tôi ang tìm kim!
Thông tin v công vic
Là mt th nail bn s ch yu làm vic trc tip vi khách hàng, ôi khi s phi làm cùng vi các ng nghip khác có th to ra tri nghim c áo mà khách hàng xng áng có c khi n salon. Bn s làm vic vi acrylic (bt) hoc gel. S hin din ca bn phi to ra s an toàn cho công ty cng nh cho khách hàng.
Yêu cu
Th nail c ào to (có cng im nu bn có nhiu nm kinh nghim trong ngành làm p)
Linh hot vi gi làm vic
Có tinh thn phc v tt
Ngoài các yêu cu trên, chúng tôi ánh giá cao nu bn nói c ting Thy in, ting Anh và/hoc ting Vit.
Thông tin v hp ng
V trí này là v trí c nh, toàn thi gian (40 gi/tun). Có th áp dng hình thc th vic nu cn thit. Chúng tôi hy vng bn có th bt u làm càng sm càng tt.
Lng s c tr theo trình vi mc lng ti thiu theo tha thun vi công oàn Handelsanställdas Förbund (Skönhetsvårdsavtalet).
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: nt_nails.spa@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NT Nail & Spa
Kungsgatan 3 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Arbetsplats
NT Nails & Spa Kontakt
Thi Huong Phuong nt_nails.spa@hotmail.com +46 76 211 98 89 Jobbnummer
9595642