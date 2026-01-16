Nagelteknolog sökes
2026-01-16
Vi söker nu en skicklig och serviceinriktad nagelteknolog till vårt team i centrala Malmö. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus - och nu letar vi efter dig som vill växa tillsammans med oss!
Som nagelteknolog hos oss kommer du att:
Utföra behandlingar som manikyr, pedikyr, gelé- och akrylnaglar samt nagelförlängningar.
Ge professionell rådgivning och skapa en positiv upplevelse för våra kunder.
Hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och teknikerna inom nagelvård.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad arbetserfarenhet.
Är noggrann, kreativ och brinner för att leverera hög kvalitet.
Har goda kunskaper inom gelé- och/eller akrylarbete.
Är serviceinriktad, ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder:
En modern och välutrustad salong.
Möjlighet till flexibla arbetstider.
En trevlig arbetsmiljö med stöttande kollegor.
Konkurrenskraftig lön baserad på erfarenhet och prestation.
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan med CV och gärna bilder på ditt arbete till oss. Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att kontakta oss!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: ngocmaitran110289@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NT2601".
Detta är ett heltidsjobb.
