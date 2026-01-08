Nagelteknolog sökes
Vi söker en skicklig och erfaren nagelteknolog med minst 3 års yrkeserfarenhet inom manikyr, pedikyr, gele och nagelkonst. Du ska ha god servicekänsla, kunna arbeta självständigt och samtidigt bidra till en trivsam arbetsmiljö.
Om arbetsgivaren
Kim Studio är en liten men vältablerad nagelsalong i hjärtat av Limhamn. Vi fokuserar på kvalitet, kundnöjdhet och ett stilrent, avslappnat salongskoncept. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och arbeta i en varm, professionell miljö.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: lienhuong11002@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kim Studio AB
(org.nr 559516-1620) Kontakt
trang hieu bach tonytrang90@gmail.com 0723306789 Jobbnummer
9674673