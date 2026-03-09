Musikkonsulent
2026-03-09
Vi söker en musikkonsulent som vill möjliggöra för oss att växa och lyckas i vårt gemensamma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett mångsidigt och tillgängligt kulturliv i Stockholms län.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Inför en kommande pensionsavgång söker vi på konsulentenheten en ny kollega. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med konsulenter inom cirkus, bibliotek, dans, film, musik och slöjd samt en enhetschef. Konsulentenhetens fokus är barn och unga mellan 0 och 25 år.
Som musikkonsulent kommer du att ha en rådgivande funktion och fungera som sakkunnig både gentemot arrangörer i länet och delvis det fria musiklivet. Du ingår i en tätt samarbetande arbetsgrupp av konsulenter men ska även självständigt genomföra möten och ha dialog med arrangörer och utövare.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att främja strategiskt utvecklingsarbete inom musikområdet, genom att ge råd till kommuner, arrangörer, musiker och artister, kontinuerligt omvärldsbevaka musikområdet och analysera utvecklingen, samt initiera och samordna olika nätverk. Du kommer också att handlägga musik inom Subventionsstöd barn och unga tillsammans med andra handläggare på kulturförvaltningen.
Konsulentenheten ingår i kulturförvaltningens avdelning för strategisk samordning, som även omfattar Stockholms länsmuseum och kulturnämndens samlade stödgivning till kultur- och föreningsliv samt folkbildningens aktörer.
Kulturförvaltningen i Region Stockholm arbetar på uppdrag av kulturnämnden. Kulturnämnden verkställer Region Stockholms kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet.
Vem är du?
Som person är du självgående och strukturerad. Du planerar och genomför ditt arbete systematiskt och metodiskt samtidigt som du är flexibel. Du har lätt för att samarbeta med andra samt att lyhört föra dialog med externa aktörer. Du förstår tjänstepersonsrollen, har integritet samt är van att arbeta med tydliga deadlines.
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom kultur, humaniora eller ett samhällsvetenskapligt område, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
flerårig aktuell erfarenhet av liknande arbete inom kultursektorn, särskilt inom scenkonst och musik
goda kunskaper inom musikområdet ur ett genrebrett perspektiv samt kunskap om kommunala strukturer och olika typer av arrangörer
kunskaper inom området musik för barn och unga (0-25 år).
Det är även starkt meriterande om du har relevant arbete i politiskt styrd organisation.
Du är van att arbeta med en strategisk blick och ta ansvar för att driva egna projekt. I arbetet ingår kontinuerlig kontakt med många olika aktörer och nätverk, därför är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är en förutsättning att du har god systemvana (MS Office, Teams) samt är väl insatt i att arbeta i digitala diariesystem. Självklart har du ett intresse för vår verksamhet, att arbeta i en politiskt styrd verksamhet och för innehållet i tjänsten.
Vårt erbjudande
Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. För att du ska kunna ta ansvar för din hälsa erbjuder vi friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt subventionerad sjukvård i form av kostnadsfri öppensjukvård. Flexibel arbetstid och möjlighet till att arbeta hemifrån har vi för att underlätta för dig att få ihop vardagen. Här kan du läsa mer om förmånerna i vårt kollektivavtal.
Vi på kulturförvaltningen finns på två olika platser där merparten av oss sitter i lokaler centralt på Södermalmsallén vid Medborgarplatsen, och Regionarkivet i rymliga lokaler i Flemingsberg med tillgång till eget gym.Så ansöker du
Låter det här som något för dig ser vi gärna att du söker så snart som möjligt, dock senast den 29 mars 2026. För en komplett ansökan räcker det med att bifoga ditt CV. När du ansöker kommer du att få besvara ett antal frågor, dessa ersätter personligt brev.
De första intervjuerna är planerade att hållas v. 15/ 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Camilla Luterkort, camilla.luterkort@regionstockholm.se
/ 08 123 37 926
Kulturförvaltningen arbetar för att regionens invånare får tillgång till ett rikt och mångsidigt kulturliv. Med ekonomiskt stöd, som beslutas av Region Stockholms kulturnämnd, stöttar förvaltningen kultur- och föreningslivet i länet. Kulturförvaltningen arbetar också med konst och kultur i vården. Kulturnämnden är även arkivmyndighet för Region Stockholm. https://www.regionstockholm.se/om-region-stockholm/organisation/forvaltningar/om-kulturforvaltningen/.
Följ oss gärna på https://www.linkedin.com/company/kulturf%C3%B6rvaltningen/about/=.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Region Stockholm
Kulturförvaltningen, Strategisk samordning, Konsulentenheten
