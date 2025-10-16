Museivärd med operativt samordningsansvar
2025-10-16
Vill du vara med och skapa upplevelser och sammanhang där världen kommer närmare?
Vid Världskulturmuseerna arbetar vi med att levandegöra världens kulturer - med kunskap, omsorg och i dialog. Våra fyra museer i Stockholm och Göteborg är platser där historia, samtid och framtid möts genom samlingar, berättelser och forskning.
Vi erbjuder publika upplevelser som väcker nyfikenhet och eftertanke, skapar engagemang för globala frågor och ger nya perspektiv på vår gemensamma värld. Hos oss får kulturarv, samhällsutveckling och mänskliga rättigheter ta plats - tillsammans med människorna i vår omvärld.
Vi tror på att arbeta tillsammans över gränser. Idag är vi cirka 150 medarbetare som på olika sätt bidrar till vår gemensamma uppgift.
Vill du bli en av oss?
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad museivärd till vår verksamhet i Göteborg. Tjänsten är på heltid och innefattar publikt värdskap och en viss del av rollen innebär koordinering av värdteamets arbetspass och verksamhet.
Vi vänder oss till dig som har gedigen erfarenhet av bemötande och service, är trygg i att koordinera arbetsflöden, har god administrativ förmåga, erfarenhet av att arbeta i team och samordna arbetsgrupper. Du har ett genuint intresse för besöksupplevelse i bred bemärkelse och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med kommunikation, samordning och planering.Publiceringsdatum2025-10-16Arbetsuppgifter
Som museivärd är du en viktig del av vårt publika ansikte utåt. Du välkomnar våra besökare med värme och nyfikenhet, kommunicerar vårt utbud, hanterar bokningsfrågor och säljer biljetter samt butiksvaror. Du cirkulerar i museets publika delar, svarar på frågor, genomför besöksundersökningar och bemannar entré och butik.
Du ansvarar för daglig tillsyn av utställningar, verkstäder och publika utrymmen, och har en aktiv roll vid larm- och nödsituationer. I rollen ingår även att identifiera och rapportera tekniska fel i utställningarna, samt att förbereda och bistå vid konferenser och programverksamhet. Du bidrar till våra sociala medier och håller kortare introduktioner och enklare visningar.
En viktig del av tjänsten innebär koordineringsansvar, vilket inkluderar administrativa uppgifter såsom schemahantering och samordning av värdteamets arbete och samarbete.
Du ingår i ett team om cirka 10 personer och arbetar enligt ett rullande schema som omfattar tidiga morgnar, kvällar och helger.Kvalifikationer
Ska krav:
• Eftergymnasial relevant utbildning
• Erfarenhet av administration, arbete i team och samordning av arbetsgrupper
• Erfarenhet av bemötande, värdskap och service
• Erfarenhet av att engagera både enskilda besökare och grupper
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
• Ytterligare språkkunskaper
• Erfarenhet av schemaläggning
• Utbildning inom teamutveckling
• Erfarenhet av biljett-, boknings- och kassahantering
• Vana att tala inför grupper och pedagogisk erfarenhet
Personliga egenskaper
• Kommunikativ förmåga att förmedla information på ett tydligt, engagerande och lättförståeligt sätt
• Serviceinriktad bemöta besökare proaktivt och skapar positiva upplevelser som leder till återbesök
• Samarbetsorienterad förmåga att samarbeta och planera tillsammans med kollegor för att nå gemensamma mål
• Ansvarstagande tar initiativ och ansvar i både vardagliga arbetsuppgifter och mer utmanande situationer
• Trygg och lösningsfokuserad behåller lugnet, visar omdöme och agerar konstruktivt även i pressade situationer
ÖVRIGT
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
